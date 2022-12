Stegersbach setzt auf eine Doppelspitze

Werbung

Die Trainerfrage beim SV Stegersbach fürs neue Jahr ist geklärt. Der Tabellenzehnte der abgelaufenen 2. Liga Süd-Hinrunde setzt künftig mit Manfred Petrus und Wolfgang Kienzl auf eine Doppelspitze.

Petrus coachte bereits in den letzten Wochen interimistisch die SVS-Elf, nachdem man sich von Laszlo Heiter trennte, und steigt nun zum fixen Trainer auf. Ihm zur Seite stehen wird im neuen Jahr mit Wolfgang Kienzl ein durchaus bekannter Mann.

Kienzl hinterließ bereits in Strem oder St. Michael seine Spuren. Zuletzt war der Papa von SVS-Kapitän Christoph Kienzl Coach der Stegersbacher U15 und fügt sich jetzt in die Doppelspitze der Kampfmannschaft ein, wie Sektionsleiter Ivan Barnjak gegenüber der BVZ erklärte: „Mit Manfred und Wolfgang bleiben wir auf der internen Schiene und haben so quasi zwei Cheftrainer, die sich gegenseitig helfen können. In den letzten Herbst-Spielen lief es unter der Regie von Manfred gut, deswegen wollten wir gar nicht viel ändern. Wolfgang stößt dazu, weil der zeitliche Aufwand doch groß ist und man sich das zu zweit besser einteilen kann. Außerdem bringt er viel Erfahrung mit und kann uns damit sicher weiterhelfen.“

Die Betreuung der U23 übernehmen weiterhin Aaron Gurdet und Benjamin Kleinschuster.

Auch am Spielersektor gibt es indes Neuigkeiten, so Barnjak. Außenverteidiger Dejan Grubesic und Ersatz-Goalie David Lang werden den Verein verlassen. „Um Zugänge schauen wir uns aktuell um.“