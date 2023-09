SV Großpetersdorf: Alles auf Schiene

Trotz des Fehlen von einigen Stammspielern konnte der SV Großpetersdorf auch beim 1:1 gegen Eberau punkten. So ist die Elf von Andi Konrad mit aktuell zehn Zählern auf Schiene und auch die Bilanz mit zwei Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage kann sich sehen lassen. „Wenn man bedenkt, dass am letzten Freitag sechs potenzielle Stammkräfte nicht spielten, ist das schon echt in Ordnung“, sagte Obmann Harald Schneller, der schon dem Auswärtsgang zum Jennersdorfer Tabellenführer entgegenfieberte. Auch an anderer Stelle geht es beim Traditionsverein voran: Seit Montag wird nämlich am neuen Sport- und Nachwuchszentrum samt neuer Kabinenanlage gearbeitet. Schneller dazu: „Voraussichtlich wird das bis zum Juni 2024 dauern, was klarerweise vom generellen Bau-Fortschritt abhängig ist. Es sind extrem intensive Tage, aber wir freuen uns auf die uns bevorstehenden Aufgaben!“

Tabelle. Foto: BVZ