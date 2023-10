SV Großpetersdorf: Ein Hauch von Krise

Man wollte zurück in die Spur und tabellarisch oben wieder Anschluss finden, ehe man sich am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wie im falschen Film fühlte: Der SV Großpetersdorf verlor sein Heimspiel gegen das bis dorthin noch sieglose Schlusslicht vom SV Güssing mit 0:1 und die Elf von Trainer Andi Konrad muss nun nach unten schauen. „Das war auch komplett unnötig“, sparte Obmann Harald Schneller nicht mit Kritik und ergänzte: „Natürlich hatten wir auch einige Möglichkeiten, aber insgesamt war das zu wenig und die Leistung einzelner Spieler bleibt zu hinterfragen.“ Einfacher wird es nun am kommenden Wochenende nicht, denn es wartet der sonntägliche Gang zum Liga-Top-Team von der Gemeinde Tobaj. Schneller: „Das wird eine extrem wilde Aufgabe für uns. Klar ist, dass wir uns zum Güssing-Spiel extrem steigern müssen.“

