SV Güssing gelingt der Befreiungsschlag

Güssing – Mühlgraben 2:0. Der Güssinger Sportverein bestätigte beim 2:0-Erfolg über den SV Mühlgraben seine zuletzt ansteigende Form und konnte sich so von Olbendorf und St. Martin, die beide aufgrund der anhaltenden Regenfälle nicht spielen konnten, absetzen. Die Gäste reisten mit erheblichen personellen Problemen an und mussten quasi mit dem letzten Aufgebot ran. Vor der Pause verkaufte sich der SVM dabei gut, auch wenn fußballerische Höhepunkte rar gesät blieben. „Leckerbissen war das keiner“, sagte auch GSV-Assistent Jakob Burits, um anzufügen: „Die Platzverhältnisse waren nicht gut und es war zerfahren.“ So dauerte es lange, ehe die Heimischen dann die drei Punkte sicherstellen konnten. So war es Roman Rasser, der in Minute 83 auf 1:0 stellte und in der Nachspielzeit mit einem Elfmeter-Tor die Entscheidung erzielte. Burits: „Nach Schlusspfiff hat man dann gesehen, wie wichtig dieser Sieg war. Jeder unserer Burschen war extrem happy.“

Grafenschachen – Rotenturm 1:2. Mit einem echten Kraftakt schaffte der SC Grafenschachen, seine für Sonntag angesetzte Partie über die Bühne zu bringen. „Wir haben alles versucht, denn die Alternativen schienen uns nicht wirklich gut“, sagte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer und meinte damit das „Abschaufeln“ des Wassers vom Platz. Vor der Pause kamen die Rotenturmer mit den äußeren Umständen besser zurecht. Die Hausherren mühten sich zwar, spielten sich aber keine wirkliche Chance heraus. Anders die Gäste, die nach einer Standardsituation erst durch Niklas Szabo in Führung gingen und diese noch vor Seitenwechsel durch Lorand Keszeg ausbauten. In den zweiten 45 Minuten wurde die Begegnung dann offener und Grafenschachen übernahm das Kommando. Vor allem der eingewechselte Michael Strobl sorgte für Wirbel und der ehemalige Regionalliga-Kicker verkürzte knapp 20 Minuten vor dem Ende. Zu mehr reichte es trotz Überzahl dann nicht mehr. Ringhofer: „Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt nicht unverdient gewesen.“ Sehr zufrieden mit dem Gezeigten war Rotenturm-Coach Mario Portschy. Dessen Elf rückte auf Platz zwei vor und kann sogar mit einem abschließenden Sieg gegen Kukmirn auf die 30-Punkte-Marke kommen. „Ich glaube, dass wir verdient gewonnen haben. Gratulation an die Burschen“, so Portschy.

Großpetersdorf – Markt Allhau 2:4. Der UFC Markt Allhau ist weiter auf dem Vormarsch. Auch beim SV Großpetersdorf konnte die Elf von Florian Hotwagner drei Punkte entführen und bleibt so zumindest an der Spitze dran. Unverdient war der Auswärtsdreier dabei nicht, denn die Gäste diktierten über weite Teile des Spiels das Geschehen. Und dennoch hatten auch die Großpetersdorfer Hausherren gute Möglichkeiten auf eine Entscheidung, ließen diese beim Stand von 2:1 aber liegen. „Bei einem 3:1 wäre es für uns sehr eng geworden“, sagte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte: „In Summe war der Sieg aber sicher verdient.“ Der kam auch zustande, weil der Burgenlandliga-Absteiger bei seinen Einwechslungen noch einmal nachlegen konnte, während der SVG personell schon etwas auf dem Zahnfleisch daherkriecht. „Der Boden war sehr tief und man merkte irgendwann, dass beide Mannschaften müder wurden. Zum Glück konnten wir da nachlegen“, meinte Musser, während in Großpetersdorf Obmann Harald Schneller ergänzte: „Die Enttäuschung ob dieser Niederlage ist brutal groß. Vom Spielverlauf her hätten wir es nicht verlieren müssen, aber wir scheitern an unserer Chancenverwertung. Es ist nämlich klar, dass man gegen Allhau nicht 48 Möglichkeiten bekommt. Die, die man dann hat, muss man eben machen.“

Kukmirn – Rechnitz 2:2. Robin Bleyer rettete dem SV Kukmirn dank eines herrlichen Freistoßtreffers spät noch einen Punkt. Der war auch verdient, denn die SVK-Hausherren ließen einige gute Möglichkeiten aus. Das bestätigte auch Rechnitz-Obmann Harald Füzi: „Sie haben sich den Zähler dann sicher verdient.“ Die Apfeldorf-Kicker übernahmen schnell das Kommando und Julian Heindl traf in Minute 20 zur Führung. Die Rechnitzer brauchten um in die Begegnung zu finden, aber Peter Gergo glich schnell aus. In weiterer Folge blieb es ausgeglichen, mit gefährlicheren Hausherren, die aber nach knapp 55 gespielten Minuten nach einem Tor von Robin Gollerits mit 1:2 hinten lagen. „Es war sehr schade, dass wir das mögliche 3:1 liegenließen“, berichtete Füzi weiter und das SVR-Oberhaupt meinte einen nicht gut zu Ende gespielten Konter. So kam es, wie es aus Rechnitzer Sicht kommen musste und Bleyer traf zum 2:2.

SV Güssing – SV Mühlgraben 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (83.) Rasser, 2:0 (95., Elfmeter) Rasser.

Gelb-Rote Karte: Karner (94., Foul).

Reserve: abgesagt.

SR: Cetiner.- Vulcolor Stadion, 100.

Güssing: Graf; Nemeth, Martin Kroboth, Jonas Kroboth, Kienzl; Kosik, Kantor; Laky, Weber (83. Stampfel), Rasser; Mesko (63. Bilovits).

Mühlgraben: Propst; Glanz, Hösch, Dudajek, Karner; Hutter, Matovina; Friedl, Simon Kropf, Prem; Stangl (47. Florian Jud).

SC Grafenschachen – ASK Korkisch Rotenturm 1:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (43.) Szabo, 0:2 (45.) Keszeg, 1:2 (73.) Michael Strobl.

Gelb-Rote Karte: Ochsenhofer (70., Foul).

Reserve: abgesagt.

SR: Cvrljak.- Grafenschachen, 200.

Grafenschachen: Buchegger; Coric (46. Jahrmann), Luif, Lang (58. Thier), Fabian Strobl (82. Krutzler); Rudolf; Hofer, Wenzl, Pimperl (46. Michael Strobl); Hart; Kosnik.

Rotenturm:Brunner; Brindlinger, Koch, Szabo, Gröller (93. Balogh); Sauhammel, Ochsenhofer; Gangoly, Keszeg (62. Hemmer), Pfeffer (62. Takacs); Postmann (84. Hassuneh).

SV Elektro Unger Großpetersdorf – UFC Markt Allhau 2:4 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (5.) Tiefengraber, 1:1 (40.) Binder, 2:1 (45.) Gottfried, 2:2 (75., Elfmeter) Tihanyi, 2:3 (84.) Jamoul, 2:4 (87.) Binder.

Rote Karte: Tiefengraber (88., Tätlichkeit).

Reserve: abgesagt.

SR: Tosun.- Elektro Unger-Arena, 150.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Tiba, Fisli, Matthias Hetyei; Valentin Gabriel, Steinbauer (62. Resner), Giber, Hötschl; Gottfried, Wurglits.

Markt Allhau:Tripaum; Jan Krutzler (60. Jamoul), Sziklasi, Devecseri, Teller; Prettner (60. Aizenpreisz), Stumpf, Radics, Psihoda (73. Tihanyi); Binder (95. Guger), Racz (95. Kucera).

SV Redlove Kukmirn – SV Speedarena Rechnitz 2:2 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (20.) Julian Heindl, 1:1 (27.) Gergo, 1:2 (53.) Gollerits, 2:2 (93.) Bleyer.

Reserve: abgesagt.

SR: Wandl.- Kukmirn, 180.

Rechnitz: Cividino; Resetar, Valkovszki, Thomas Brunner, Pfahnl; Gollerits, Schreiner, Langer, Werderitsch (72. Simon); Szanto (89. Mandl); Gergo.

UFC Lumitech Jennersdorf – SV Olbendorf abgesagt.-

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – SV Golf- & Thermenregion Stegersbach abgesagt.-

ASV Baubedarf Niederer St. Martin/Raab – SV Marsch Neuberg abgesagt.-

SV Wica Eberau – SV Heiligenkreuz abgesagt.-