SV Güssing: Leises Aufatmen

Kukmirn – Güssing 1:1. Endlich angekommen: Der SV Güssing konnte beim Kukmirner Nachbarn, der im Sommer auch einige GSV-Spieler ins Apfeldorf holte, seinen ersten Punkt der neuen Spielzeit holen. Das Derby startete mit sehr viel Schwung, denn die Hausherren ließen gleich eine große Chance liegen, während die Gäste durch Roman Rasser nach elf Minuten in Führung gingen. Lange währte die Güssinger Freude nicht, denn in Minute 23 glich der starke Robin Bleyer schon aus. „Wir haben es dann verabsäumt, dass zweite Tor nachzulegen“, sagte Kukmirns Sportlicher Leiter Wolfgang Zach, der anfügte: „Wir hätten zuhause schon ganz gerne gewonnen.“ So läuft es beim SVK noch nicht, der sich zwar bemühte, aber offensiv die letzte Konsequenz vermissen ließ. Wie auch die Gäste, die einige gute Umschaltmomente nicht gut zu Ende spielten. GSV-Assistent Jakob Burits: „Da fehlte dann der finale Pass.“

Eberau – Jennersdorf 0:2. Seinen guten Saisonbeginn veredelte der UFC Jennersdorf mit dem Auswärtssieg beim SV Eberau. Vor der Pause spielten die Gäste aber nicht gut und der einzige Abschluss brachte die unverdiente Führung durch Philipp Mrazek. „Wir waren überhaupt nicht präsent und sie hätten eigentlich führen müssen“, sagte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl und ergänzte: „Mit den Einwechslungen zur Pause wurde es besser. Da haben wir dann sehr gut agiert und ließen auch nichts mehr zu.“ Das schnelle 0:2 durch Jaka Vajda in Minute 56 zog den Hausherren, die in den ersten 45 Minute viel investierten, endgültig den Zahn. SVE-Sektionsleiter Andi Gutleben: „Wir haben nicht schlecht gespielt, aber gute Gegner nutzen unsere mangelnde Effizienz einfach aus.“

Olbendorf – Neuberg 1:2. Derbyzeit beim SV Olbendorf, der am Samstag auf den Neuberger Nachbarn traf. Von Beginn an war die Begegnung ausgeglichen, hatten die Gäste mehr Ballbesitz, aber die Hausherren die etwas zwingenderen Möglichkeiten. So scheiterte Marc Handel Mazetti nach knapp einer halben Stunde an der Querlatte. Kurz nach der Pause kam dann Zählbares auf die Anzeigetafel, denn Dominik Weber traf früh für Neuberg zum 0:1. „Von unserer Seite war es eine durchwachsene und schwere Partie“, sagte Neuberg-Obmann Martin Konrad und ergänzte: „Zwischendurch hatten wir Probleme, aber für mich war es am Ende verdient, weil wir dann noch einmal mehr investierten.“ Nach etwas mehr als einer Stunde gelang Bine Pusnik der Ausgleich, aber für einen SVO-Punkt reichte es nicht, denn Könner Sandro Csencsits traf spät zum 1:2. „Ein Remis war für uns sicher drin und das hätten wir auch sehr gerne genommen“, erklärte Olbendorfs Sektionsleiter Dietmar Graf.

Rechnitz – Großpetersdorf 3:3. Ein über 95 Minuten echtes Vollgas-Derby bekamen die Zuseher in der Rechnitzer Speedarena zu sehen. Von Beginn an wechselte sich das Geschehen ab, waren einmal die Hausherren und dann wieder die Gäste einem etwaigen Sieg näher. Gewinner gab es dann am Ende keinen, denn Rechnitz-Angreifer Roli Szanto traf in Minute 96 wunderschön zum 3:3-Remis. „Das Ergebnis geht dann sicher in Ordnung“, resümierte Rechnitz-Obmann Harald Füzi. Dem pflichtete sein Pendant, SVG-Oberhaupt Harald Schneller, nicht ganz bei: „Für sie waren es zwei gewonnen und für uns zwei verlorene Punkte. Die Enttäuschung war dann doch da.“

Rotenturm – Gemeinde Tobaj 4:1. Der ASK Rotenturm bleibt weiter die Nummer eins der bisherigen 2. Liga Süd-Saison, denn auch die starken Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj konnte man bezwingen. Ein strittiger Elfmeter brachte den Hausherren die frühe Führung durch Erik Burai, der in Minute 15 gleich seinen elften (!) Saisontreffer nachlegte. „Es hätte auch ganz anders ausgehen können, aber gewisse Aktionen waren nicht auf unserer Seite“, sagte Tobaj-Stürmer Lukas Spirk, dessen Elf vor der Pause verkürzte, aber mit dem 1:3 durch Adam Horvath nach 53 Minuten dann etwas zurückfiel. Rotenturm-Trainer Mario Portschy dazu: „Unterm Strich ein verdienter Sieg. Die bisher geholten Punkte nehmen wir gerne mit.“

Grafenschachen – Stegersbach 3:2. Ein überragendes 2. Liga-Spiel bekamen die knapp 200 Zuseher am letzten Freitag in Grafenschachen zu sehen. Die Hausherren lieferten vor der Pause einen richtig starken Auftritt ab, den Sektionsleiter Gerald Ringhofer auch honorierte: „Vom Tempo und der Spielanlage war es wohl mit das Beste, was wir je spielten. Wir haben es klar dominiert.“ Einzig die Pausenführung von „nur“ 2:1 ließ Stegersbach im Spiel und die Hausherren mussten dem hohen Aufwand nach Seitenwechsel Tribut zollen. Da war die SVS-Elf von Michael Strobl-Halper einem Punktgewinn nahe, schaffte diesen aber wegen eines Treffers des starken Nico Halwachs (76.) nicht mehr. „In den zweiten 45 Minuten machten wir das, was wir uns von Beginn an vorgenommen hatten. Da waren wir klar stärker, konnten den Zähler aber leider nicht mitnehmen“, so Strobl-Halper.

Mühlgraben – Markt Allhau 2:4. Immer besser kommt der UFC Markt Allhau in Fahrt. Die Elf von Florian Hotwagner spielte in Mühlgraben vor der Pause wahnsinnig stark und zeigte den Hausherren so auch die Grenzen auf. „In der 2. Liga war gegen uns noch kein Gegner so gut wie sie“, sagte SVM-Sektionsleiter Florian Jud, der anfügte: „In der zweiten Halbzeit waren wir aber an einem Remis dran.“ Da kamen die Hausherren nach schnellem 0:3-Rückstand auf 2:3 heran, aber mit dem 2:4 von Gergely Sziklasi war alles entschieden. „Vor der Pause waren sie mit dem 0:3 noch gut bedient, ehe bei uns dann ein wenig der Faden riss. Echte Chance auf das 3:3 hatten sie aber keine“, erklärte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser.

Heiligenkreuz – St. Martin 2:3. Nach der 0:5-Heimniederlage gegen Olbendorf war beim Aufsteiger aus St. Martin Wiedergutmachung angesagt und die Elf von Spielertrainer Zvonimir Panic konnte die Forderungen im Waldstadion erfüllen. So überließ man den Hausherren den Ball, die damit nicht wirklich viel anzufangen wussten und trotz schneller Führung auch keine Sicherheit in ihr Spiel bekamen. „Sie machten genau das, was uns weniger liegt“, sagte Heiligenkreuz' Sportlicher Leiter Markus Jost und meinte weiter: „Wir waren ideenlos.“ Dabei reichte es für die HSV-Hausherren fast noch zum Punkt, aber Thiago traf in der Nachspielzeit zum Auswärtserfolg. So war Obmann Edwin Janosch zufrieden: „Der Sieg war wegen des späten Tores sicher etwas glücklich, aber auch nicht unverdient. Unsere zweite Halbzeit war echt gut.“

Statistik:

SV Redlove Kukmirn – SV Güssing 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (11.) Rasser, 1:1 (23.) Bleyer.

Reserve: 1:2 (Kappel; Manolis Heindl, Kienzl).

SR: Cetiner.- Kukmirn, 200.

Kukmirn: Knar; Weinhofer (63. Gaal), Matthias Scholz, Horvath, Mayer; Bleyer (94. Schabhüttl), Felix Heindl, Kulovits, Frühmann (63. Schnecker); Unger; Julian Heindl (86. Kappel).

Güssing: Graf; Nemeth (77. Manolis Heindl), Zinkl, Jonas Kroboth (83. Stampfel), Peterszel; Kosik, Kantor; Weber, Rasser, Mesko; Laky.

SV Olbendorf – SV Marsch Neuberg 1:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (46.) Weber, 1:1 (63.) Pusnik, 1:2 (87.) Csencsits.

Reserve: 0:2 (Fabian Radakovits, Georg Konrad).

SR: Cvrljak.- Olbendorf, 150.

Olbendorf: Halilovic; Radostits, Trenker, Faszl, Plank; Thomas Nebl (46. Csencsics); Holper, Bevk, Handel Mazetti, Pusnik; Schenner (86. Tuider).

Neuberg: Posch; Gruber, Manuel Neubauer, Plank, Paul (82. Pelzmann); Farkas (82. Fabian Radakovits), Vikario; Csencsits, Golubar, Weber (70. Raffael Radakovits); Hajdic.

SV Speedarena Rechnitz – SV Elektro Unger Großpetersdorf 3:3 (2:1).-

Torfolge: 0:1 (3.) Gottfried, 1:1 (12.) Werderitsch, 2:1 (34., Elfmeter) Werderitsch, 2:2 (57.) Steinbauer, 2:3 (59.) Wurglits, 3:3 (96.) Szanto.

Rote Karte: Taschek (81., Notbremse).

Reserve: 6:1 (Mandl 4, Unger, Görcz; Jani).

SR: Tosun.- Speedarena, 250.

Rechnitz: Cividino; Dorner (84. Mandl), Schreiner, Valkovszki, Resetar; Nimac (61. Taschek), Pfahnl; Gollerits, Werderitsch, Gergo (97. Preinsperger); Szanto.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Stefan Hetyei (74. Unger), Tiba, Hötschl; Steinbauer, Giber, Fisli, Gabriel (86. Matthias Hetyei); Gottfried, Wurglits.

SC Grafenschachen – SV Golf- & Thermenregion Stegersbach 3:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (12.) Nico Halwachs, 1:1 (21.) Balazs, 2:1 (27.) Michael Strobl, 2:2 (70.) Balazs, 3:2 (76.) Nico Halwachs.

Reserve: 7:5 (Thier 2, Jakob Oberrisser 2, Grandits, Schützenhofer, Giefing; Haas 3, Ritter, Serifi).

SR: Wandl.- Grafenschachen, 150.

Grafenschachen: Buchegger; Rudolf, Jahrmann (80. Thier), Lang, Fabian Strobl; Wenzl; Michael Strobl (80. Grandits), Binder (60. Pimperl), Hart (67. Hofer), Nico Halwachs; Kosnik.

Stegersbach: Pergel; Urban (51. Fritz), Mad, Berzkovics (46. Tobias Strobl); Huber, Bencsics; Garger (87. Tecic), Benkö (87. Faulend), Penzinger, Poandl; Balazs.

SV Wica Eberau – UFC Lumitech Jennersdorf 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (11.) Mrazek, 0:2 (56.) Vajda. Reserve: 0:2 (Kusch 2).

SR: Gruber.- Eberau, 100.

Eberau: Levay; Pataki, Patrick Kraller, Bardics, Hafner (67. Rambeck); Abert (82. Horvath), Pomper, Szvetits, Mayer; Beli; Draxler.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl (46. Knaus), Bakanic, Franz-Peter Wagner, Matthias Wagner; Halb, Resch; Mrazek (82. Janosch), Cuk, Boandl (67. Herzenjak); Vajda.

ASK Korkisch Rotenturm – ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj 4:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (6., Elfmeter) Burai, 2:0 (15.) Burai, 2:1 (37., Elfmeter) Lukavecki, 3:1 (53.) Horvath, 4:1 (89.) Sauhammel.

Reserve: 4:2 (Balogh, Grandits, Keszeg, Mayer; Guggi, Winkelbauer).

SR: Wisak.- Korkisch Arena, 150.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger (90. Hassuneh), Selimovic, Szabo, Gröller; Sauhammel, Horvath (90. Kozhenov); Zapfel (80. Varnai), Postmann (57. Ochsenhofer), Pfeffer (57. Wiesler); Burai.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Oswald (46. Haasz); Schendl, Lukavecki; Julian Jautz-Lackner, Herceg, Dragovic; Spirk (40. Konrad/84. Winkelbauer).

SV Mühlgraben – UFC Z-Immobilien Markt Allhau 2:4 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (25.) Binder, 0:2 (27.) Jamoul, 0:3 (31.) Binder, 1:3 (53.) Kahr, 2:3 (60.) Dudajek, 2:4 (79.) Sziklasi.

Reserve: 1:11 (Halb; Rusz 4, Liuba 3, Fischer 3, Virag).

SR: Dinleyici.- full speed-Arena, 250.

Mühlgraben: Skodnik; Karner, Dudajek, Vurcer, Kahr; Matovina (86. Friedl), Simon Kropf (80. Hösch); Heiter, Manuel Kropf (46. Glanz), Prem (46. Niederl); Huc.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Sziklasi, Radics, Devecseri; Binder, Stumpf (95. Guger), Prettner (85. Kucera), Aizenpreisz (95. Urbauer); Racz; Jamoul (87. Psihoda), Tihanyi.

SV Heiligenkreuz – ASV Baubedarf Niederer St. Martin 2:3 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (7., Elfmeter) Jan Willgruber, 1:1 (52.) Gmeindl-Neubauer, 1:2 (57.) Gmeindl-Neubauer, 2:2 (60.) Fekete, 2:3 (92.) Thiago.

Reserve: 8:2 (Jan Marakovits 3, Decker 3, Plasser, Janosch; Hoschek, Rucker).

SR: Wandl.- Waldstadion, 150.

Heiligenkreuz: Thaller; Merdian, Kardos, Fabsits, Poczak; Hrgar, Köppel; Kos Harjac (36. Mirth), Humar, Jan Willgruber, Fekete.

St. Martin: Bozek; Lipp (77. Thiago), Prem, Panic, Dominik Windisch; Holzmann, David Mayer; Gmeindl-Neubauer, Nico Mayer (72. Lendl), Kreso (69. Tigeli); Vhrunc Pfeifer.