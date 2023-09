SV Güssing: Pleiten, Pech und Probleme

Es war irgendwie klar, dass der SV Güssing nach dem Burgenlandliga-Abstieg und dem Verlust von nahezu fast allen Stammspielern vor einer schwierigen Saison stehen würde. Im Sommer ist die Transferphase sehr kurz und nach mehr als 15 Abgängen war es schon ein Kunstwerk überhaupt eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Bis zum Winter, wo es dann mehr Zeit gibt, muss sich der Traditionsverein nun durchkämpfen. Dabei gilt es, sich vor allem die Option auf einen etwaigen Klassenerhalt offenzuhalten. Der ist natürlich auch noch weiterhin möglich, aber noch wartet der GSV auf den ersten Saisonsieg und weil man beim 1:1 gegen Grafenschachen oder auch beim späteren 0:2 gegen den Nachbarn von der Gemeinde Tobaj richtig gut spielte, aber sich wieder nicht belohnte, gehen den Verantwortlichen ein bisschen die Ideen aus.

„Gegen Tobaj machten wir vor der Pause eigentlich alles richtig, hatten fünf große Chancen, aber erzielen das Tor einfach nicht“, sagte GSV-Assistent Jakob Burits, der schon in der Vorwoche gegen Grafenschachen Ähnliches zu berichten hatte. Auch dort verpassten es Roman Rasser und Kollegen den ersten Dreier einzufahren. „Wir haben riesigen Aufwand betrieben und kassieren dann kurz nach der Pause das 0:1. Ab diesem Zeitpunkt war es eigentlich vorbei, denn die Burschen verloren den Glauben“, so Burits, der nun mit dem Güssinger Trainerteam vor einer Herkulesaufgabe steht. Zum einen muss er die kickende GSV-Zunft in den Trainingseinheiten wieder aufrichten und zudem auch auf das wichtige Auswärtsspiel in Großpetersdorf vorbereiten. Die kämpfen ebenfalls mit personellen Ausfällen und könnten fußballerisch in Reichweite liegen, sofern die Güssinger kämpferisch wieder alles in die Waagschale werfen. „Bis auf das 0:4 in Jennersdorf war das von uns eigentlich immer gut“, meinte Burits und schoss nach: „In Großpetersdorf erwartet uns die wohl aggressivste und bissigste Mannschaft der gesamten 2. Liga. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wenn wir aber unseren Job erledigen, ist dort sicher etwas möglich.“ Nachsatz: „Vor allem unsere Chancenauswertung muss dann aber besser passen.“