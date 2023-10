SV Heiligenkreuz mit „vielen Baustellen“

Am Boden. Der SV Heiligenkreuz mit Stürmer Daniel Fekete kämpft derzeit mit seiner Form. So verlor man am Sonntag gegen personell arg gebeutelte Rechnitzer verdient mit 2:4 und ist nun vor den letzten vier Hinrundenspielen unter Zugzwang. Einfach ist das Restprogramm für die Elf von Leon Imre nicht.

Foto: BVZ