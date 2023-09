SV Kukmirn: Raus aus der Krise

Kukmirn - Großpetersdorf; Sonntag, 16.30 Uhr. Wieder nichts: Der SV Kukmirn zog am Sonntagnachmittag beim Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj mit 2:3 den Kürzeren. Dabei lag man nach knapp 60 Minuten mit 0:3 hinten, kämpfte sich dann noch heran, aber holte dann dennoch keine Punkte. „Der Auftritt war über weite Strecken auch enttäuschend“, sagte der Sportliche Leiter Wolfgang Zach, der anfügte: „Wir schaffen es nicht wirklichen Druck auszuüben, sind in den Zweikämpfen zu weit weg und haben weder die ersten, noch die zweiten Bälle.“ So steht man schon ein wenig unter Zugzwang. Am Sonntag gastiert der mittlerweile langjährige Konkurrent aus Großpetersdorf im Apfeldorf und im SVK-Lager ist eigentlich alles auf Saisonsieg Nummer eins gestellt. Zach: „Da kommt aber eine starke und aggressive Mannschaft zu Besuch. Ein Dreier wäre aber notwendig.“

Tabelle Foto: BVZ