SV Mühlgraben lädt gleich zum Derby-Kracher!

Mühlgraben – St. Martin; Freitag, 19.30 Uhr. Nach den vielen Absagen des vergangenen 2. Liga-Wochenendes geht es schon am Freitagabend ans Eingemachte. Da reist nämlich der Aufsteiger aus St. Martin die wenigen Kilometer nach Mühlgraben und will dort die ersten Punkte der neuen Saison holen. „Die sind zwar gut, aber wir fahren schon hin, um etwas mitzunehmen“, sagte ASV-Obmann Edwin Janosch. Dessen Elf muss einzig auf Defensiv-Allrounder Andi Bruchmann verzichten. Bei den Hausherren könnte indes Unterschiedsspieler Kresimir Matovina fehlen, dessen Ausfall schon ein herber Verlust wäre. Gewinnen will der SVM natürlich dennoch, wie auch Sektionsleiter Florian Jud meinte: „Es ist aber ganz schwer einzuschätzen, was uns für ein Gegner erwarten wird.“

Mit breiter Brust nach Mühlgraben. St. Martin-Allrounder Dominik Windisch hat heuer einiges vor. Foto: Bauer