SV Olbendorf mit der Lust auf die Trendwende

So wirklich will es beim Olbendorfer Traditionsverein noch nicht zu laufen beginnen. So konnte man zwar schon zweimal auswärts – 5:0 in St. Martin und 2:1 in Markt Allhau – gewinnen, aber verlor auch schon fünfmal in der noch jungen Saison. Auch in Mühlgraben zog man beim späteren 1:3 den Kürzeren und obwohl man mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen haderte, war es von der Elf von Michael Heidegger insgesamt zu wenig. Das sah auch Sektionsleiter Dietmar Graf so: „Wir hatten von Beginn an überhaupt keinen Zugriff und machten viel zu viele Fehlpässe. Zudem glaubten wir auch zu wenig an uns.“ So wollte er die Schiri-Leistung von Albert Wandl gar nicht zu sehr in den Fokus rücken, sagte dann aber doch: „Dem 2:0 ging ein klares Stürmer-Foul voraus und auch der Elfmeter vor dem 3:1 war sicher nicht innerhalb des Sechzehners. Dennoch zählt er weiter zu den besten Unparteiischen die wir im Burgenland haben, aber da waren eben leider entscheidende Pfiffe gegen uns dabei“, so Graf, der aber auch seine kickende Zunft in die Pflicht nahm: „Wir hatten uns so viel vorgenommen, fanden aber überhaupt nicht in die Partie.“

Das muss sich am Sonntag, ab 16 Uhr, ändern, denn dann geht es zum Top-Team aus Grafenschachen. Die spielten beim 1:1 in Güssing ebenfalls nicht wirklich gut, zählen aber weiter zur 2. Liga-Spitze. „Ich habe sie in dieser Saison zweimal beobachtet und das wird für uns immens schwierig. Jede Mannschaft in hat in dieser Liga ein, zwei Extrakönner in ihren Reihen und bei ihnen sind es eben Nico Halwachs und Michi Strobl.“ Letzterer war in Güssing nicht dabei und blieb auch für den Sonntag fraglich. „Auch wenn der Gegner stark ist, ist für uns sicher etwas drin. Das haben wir mit dem Sieg in Markt Allhau auch gezeigt.“ Personell könnte in den Kader etwas Bewegung reinkommen, denn der zuletzt verletzte Abwehrchef Franz Faszl dürfte ziemlich sicher wieder in die erste Elf rücken und auch Stürmer Kevin Schenner wäre nach abgelaufener Sperre wieder dabei. Ein Einsatz blieb aber dennoch offen, denn zuletzt plagten den Angreifer Leistungprobleme. Fraglich blieben indes die beiden Defensiv-Allrounder David Radostits und Jürgen Trenker. Grafenschachen auf der einen, Heiligenkreuz zuhause auf der anderen Seite. Die SVO-Kicker würden ihren Fans nun gerne zwei Siege schenken. Vor allem daheim hat man nämlich Probleme. Graf: „Es wäre schön, wenn wir unsere treuen Zusehern versöhnen könnten.“