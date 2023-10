SV Olbendorf mit neuer Lösung

Ein sportlicher „Tiefschlag“ folgte laut Olbendorf-Sektionsleiter Dietmar Graf zuletzt dem nächsten und nach der 0:2-Niederlage im so wichtigen Duell mit dem SV Kukmirn zog man im Lager des SVO nun die Reißleine, denn Michael Heidegger ist nich länger Chefcoach des Traditionsverein. Darauf verständigte sich der Vorstand am Sonntagnachmittag. „Die Arbeit von Michael war hervorragend, die Trainings top und er ist ein 'klasser' Bursch, aber so ist der Fußball leider“, sagte Graf gegenüber der BVZ. In den letzten drei Spielen übernehmen nun Routinier Robert Glatz und eben Graf die Agenden, ehe man dann eine andere Cheftrainer-Lösung haben will. „Der neue Mann soll dann auch voll in die Planungen für das Frühjahr involviert sein“, sagte Sektionsleiter Graf dazu.

Tabelle. Foto: BVZ