SV Olbendorf über Niederlage: „War eine Frechheit“

Was da am vergangenen Samstag in der zweiten Halbzeit passierte, konnte man sich in Olbendorf nicht erklären. Zur Pause führte man noch komfortabel mit 3:1, um dann in numerischer Überzahl irgendwann vollends auseinanderzubrechen. Mit zwei Spielern mehr verlor man gar noch mit 3:4.

„Das war eine Frechheit, dass wir das gegen neun Leute noch aus der Hand gaben“, zeigte sich der Sportliche Leiter Ronald Jallitsch Tage später angesäuert ob der vergebenen Chance nach oben Anschluss zu finden.

So forderte der Verantwortliche vor dem Duell in Jabing eine Reaktion. „Wir erwarten da ein anderes Gesicht. Nur 45 Minuten zu kicken, ist zu wenig.“ Das gilt auch für den bisherigen Herbst. Jallitsch: „Der ist bis dato enttäuschend.“