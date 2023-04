SV Olbendorf: „Ungsi“ macht es interimistisch!

Werbung

Spät kam der SV Olbendorf am letzten Samstag beim Aufsteiger aus Kukmirn zu einem Punkt. Defensiv-Allrounder Jürgen Trenker erzielte in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich und sorgte für einen weiteren Zähler auf der SVO-Habenseite. 19 Punkte sind es mittlerweile. Sicher kein überragender Wert, aber weil der SV Heiligenbrunn und der ASK Schlaining kaum Siege einfahren, wird man bei zwei Absteigern sicher oben bleiben. Bei etwaigen drei sieht es dann schon anders aus. Da kämpft der SVO mit Jabing um den Ligaerhalt. Diesen will der Traditionsverein unbedingt schaffen und so installierte man schon vor dem Kukmirn-Duell mit Dominik Unger eine neue Trainerlösung.

Der gebürtige Ollersdorfer, der für Neuberg, Oberwart, Stinatz oder Stegersbach höherklassig spielte und dort auch phasenweise in der Regionalliga wirbelte, musste wegen einer Verletzung seine Karriere in Olbendorf beenden und macht aktuell die ersten Schritte seiner Trainerlaufbahn. Weil die nötigen Lizenzen noch fehlen, handelt es sich bei diesem Engagement um eine interimistische Lösung, wie auch der Sportliche Leiter Ronald Jallitsch erklärte: „Das ist mit ‚Ungsi‘ so abgesprochen. Wir sind mit einem Kandidaten in Gesprächen“, meinte der Verantwortliche und schoss nach: „Es war in der letzten Woche neuer Schwung bei uns drin.“ Diesen einen besagten „Kandidaten“ würde man sehr gerne nach Olbendorf holen. Das dauert aber noch, denn vor dem wichtigen Duell mit Heiligenbrunn passiert das nicht. Jallitsch: „Da sitzt Dominik auf unserer Bank.“