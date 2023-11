SV Olbendorf: Weiter auf der Suche

Mit einem neuen Trainer-Trio trat der SV Olbendorf nach dem Aus von Michael Heidegger gegen Eberau an. So übernahmen Sektionsleiter Dietmar Graf, Routinier Robert Glatz und Ex-Kicker Dominik Unger die SVO-Agenden und waren auch zufrieden mit der Vorstellung der kickenden SVO-Zunft. Die war am Samstag nämlich arg dezimiert und viele junge Kicker durften sich beweisen. „Wir waren dann auch stolz auf die Mannschaft“, sagte Sektionsleiter Graf. So geht es nun noch nach Jennersdorf, ehe dann Güssing wartet. „Das wird dann auch der Höhepunkt im Herbst. Wir arbeiten auf dieses Spiel hin“, so Graf, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen nach einem neuen Trainer sucht. „Da sind wir dran“, erklärte er, denn eine Dauerlösung ist das SVO-Trio indes nicht.

Tabelle. Foto: BVZ