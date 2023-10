SV Stegersbach: Eine „Legende“ hilft wieder aus

Oli Poandl sei Dank! Wegen des technisch starken Linksfuß konnte der SV Stegersbach das Auswärtsspiel in Kukmirn in der Nachspielzeit noch mit 4:3 für sich bestreiten. Damit bleiben Manuel Fritz und Kollegen der erste Verfolger des bisherigen Spitzenreiters aus Jennersdorf und auch der Herbstmeistertitel ist weiter drin. Dabei war die vergangene Woche nicht wirklich einfach, denn nach dem 1:1-Remis gegen Rotenturm trennte sich der ehemalige Regionalligist von seinem erst über den Sommer installierten Cheftrainer Michael Strobl-Halper. Schnell konnte der SVS aber auch einen Nachfolger benennen und der kennt den Verein auch wie seine Westentasche: Joachim „Jack“ Poandl! Der ehemalige Klassekicker, der sehr lange die Packler für seinen Stammklub schnürte und in weiterer Folge auch als Sportlicher Leiter oder Trainer arbeitete, hilft wieder einmal aus.

„Nur bis zur Winterpause“, stellte Poandl selbst klar, um anzufügen: „Länger wird das Engagement sicher nicht sein.“ Und dennoch war der Fachmann mit seiner ersten vollen Woche sehr zufrieden, wie er auch der BVZ bestätigte: „Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, mit tollen Charakteren und hoher fußballerischer Qualität. Es macht richtig Spaß, diese Truppe trainieren zu dürfen.“ Auch dem späten Sieg in Kukmirn konnte er einiges abgewinnen: „Unsere erste Halbzeit war sehr, sehr gut, ehe wir in den zweiten 45 Minuten das Pressing ein wenig vernachlässigten. Es war dann aufgrund des späten Zeitpunktes ein sicher glücklicher, aber kein unverdienter Sieg.“ Dem pflichtete auch sein Assistent Manfred Petrus bei: „Unter der Woche gab es doch Gesprächsbedarf, ehe es die Burschen in Kukmirn dann relativ gut machten. Das Ergebnis war für mich letztendlich knapper, als es der Spielverlauf eigentlich war.“

Mit zwei richtigen Knallern geht es für die Stegersbacher nun weiter, denn erst empfängt man den SV Eberau, ehe man dann in Jennersdorf gastiert. „Die Eberauer haben richtig starke Kicker drin und zählen für mich zu den 2. Liga-Spitzenteams“, freute sich Petrus auf die Wochen der Wahrheit.