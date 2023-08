SV Stegersbach: Gekommen, um zu bleiben

Die Erwartungen an den „neuen“ SV Stegersbach waren vor der Saison hoch, denn man konnte einige Burgenlandliga-erprobte Kicker zurückholen und seinen Kader dazu auch noch an der einen oder anderen Stelle aufstocken. Zu vielen einheimischen Kickern gesellten sich mit Tormann David Pergel und Stürmer Zsolt Balazs auch zwei Legionäre, die der Mannschaft Halt geben sollten und das in den ersten vier Spielen durchaus auch schon taten. Mit Michael Strobl-Halper schlug auch ein neuer Trainer beim ehemaligen Regionalligisten auf. Der heute in Rotenturm lebende Fachmann war zuvor beim SV Heiligenbrunn aktiv und kennt die 2. Liga so sehr gut. „Noch sind wir nicht bei 100 Prozent“, sagte der Coach nun am Sonntagnachmittag. Noch am Freitagabend verlor man ein abwechslungsreiches, intensives und sehr schnelles Duell in Grafenschachen knapp mit 2:3. Vor der Pause kickten die Hausherren furios, danach der SVS, der seine guten Chancen aber nicht mehr für einen etwaigen Punkt nutzen konnte. „Wir haben uns in den ersten 45 Minuten ein wenig ungeschickt angestellt“, so Strobl-Halper, um anzufügen: „Wir wussten, dass sie über ihre Außenbahnen sehr gut sind und mit Anze Kosnik auch einen sehr guten Stürmer haben. So waren die Gegentore vermeidbar.“ Nachsatz: „Nach Seitenwechsel machten wir dann das, was wir uns schon davor vorgenommen hatten.“

„Mir macht es viel Spaß!“

So reichte es zwar nicht mehr für das 3:3, aber, so der SVS-Trainer: „Es wird besser und besser.“ Nach diesem großen Umbruch ist es kein Wunder, dass gewisse Abläufe und Laufwege noch nicht perfekt ineinander abgestimmt sein können. Auf die kickende Zunft lässt Strobl-Halper dabei nichts kommen: „Das sind charakterlich alles tolle Burschen und einfach auch super Typen. Noch sind wir nicht da, wo wir sein wollen, aber das kommt schon noch.“ Nun will man gegen Mühlgraben seinen dritten Saisonsieg einfahren und sich in der Spitzengruppe festbeißen. Erst im Frühjahr geht es dann um die sprichwörtliche „Meister“-Wurst. „Unser klares Ziel ist es, gegen sie zu punkten“, sagte der ehemalige Landesliga-Kicker und schoss nach: „Mir macht die Arbeit beim SV Stegersbach sehr, sehr viel Spaß.“