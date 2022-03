SV Stegersbach: Jung, schnell und erfolgreich?

Offensive Ausrichtung. In einem 4-3-3-System schickte Stegersbachs neuer Trainer Laszlo Heiter seine kickende Elf in den letzten Test gegen die Hartberg Amateure. Dort führte man lange mit 2:1, ehe man in der Schlussphase gegen die von Ex-SVS-Coach Max Karner betreute Bundesliga-Zweitauswahl noch mit 2:3 verlor. Das trübte die gute Stimmung aber nicht.

Foto: Bauer