SV Stegersbach: Mit der Kugel auf du und du

Lange dauerte es nicht, ehe der neue Stegersbacher Flügelflitzer Filip Jovicevic erstmals wirklich in Erscheinung trat: Beim letztwöchigen Testspiel gegen Kohfidisch markierte er schnell einen Treffer für seinen neuen Verein und sorgte in der Defensive des Burgenlandligisten auch für einige Probleme.

„Der war schnell und technisch gut“, meinte auch Kohfidischs Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der selbst das 1:0 für den ASK markierte, ehe dann eben Jovicevic beim späteren 2:4 für den Burgenlandligisten ausglich. Natürlich darf man Testspiele nicht wie etwaige Pflichtspiele werten, aber ein erster Fingerzeig sind diese zumeist schon.

Und da wusste der 25-jährige Jovicevic schon zu gefallen – Sonderlob seines neuen Sektionsleiters Ivan Barnjak inklusive: „Der war sehr stark und technisch unheimlich gut. Filip wird uns auf jeden Fall verstärken.“ Der auf der offensiven Außenbahn beheimatete Kroate tritt kein einfaches Erbe an, denn just Tim Schreiber muss er im Frühjahr ersetzen. Der Schreiber, der erst vor knapp zehn Tagen nach Kohfidisch wechselte und alleine im Herbst eine sportlich richtig gute Figur für den ehemaligen Ostligisten aus Stegersbach machte.

Schon in den ersten Wochen war Jovicevic Trainingsgast im Thermenstadion, ehe sich die Verhandlungen dann zogen. Erst nach einigen Gesprächen fand man einen Abschluss – und ließ Schreiber daraufhin in Richtung Kohfidisch wechseln. „Ich glaube schon, dass er Tim würdig vertreten wird können“, so Barnjak, der gemeinsam mit seinen Funktionärskollegen über den Winter nicht an den ganz großen Stellschrauben drehte.

Zu Jovicevic gesellen sich Stefan Berzkovics (Gerersdorf-Sulz), Thorsten Resch (Eltendorf) und die beiden Rückkehrer Anto Tecic (Oberdorf) und Lukas Faulend (Olbendorf). Im Gegenzug verließ neben Schreiber vom engeren Kader nur Dejan Grubesic (NK Borac) den Traditionsverein.