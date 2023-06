SVM: Zurück im Lande

Am Wochenende wird beim SV Mühlgraben groß gefeiert, denn das Sportfest samt Einweihung der neuen Tribünenanlage steht auf dem SVM-Plan. Sehr zur Freude der Vereinsführung kann man seinem treuen Anhang dort auch einige „neue“ Gesichter präsentieren, denn mit dem Fachmann Branko Ladevic ist der Nachfolger von Ex-Trainer Hannes Posch gefunden. Der gebürtige Kroate war zuletzt in den Auswahlmannschaften seines Heimatlandes in verschiedenden Funktionen tätig und war von 2008 bis 2010 schon einmal beim SVM als Spielertrainer aktiv. Jetzt kommt es zur Rückkehr, wie auch bei Kicker Bence Heiter. Neu ist auch Ex-Jennersdorf-Tormann Erik Skodnik.

Neue Nummer eins. Nach dem Abgang von Tormann Tahir Bilalic in Richtung St. Anna/Aigen holte der SV Mühlgraben mit Ex-Jennersdorf-Goalie Erik Skodnik einen neuen Schlussmann. Foto: BVZ