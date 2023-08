Trotzdem kein Underdog mehr

Endlich da, wo man nach seinen Leistungen auch hingehört: Der ASV Gemeinde Tobaj wird am Sonntag gegen den SV Olbendorf erstmals in seiner jungen Vereinsgeschichte 2. Liga Süd-Luft schnuppern. 2016 aus dem ASV Deutsch Tschantschendorf und dem ASV Tobaj/Hasendorf entsprungen, darf man nun (endlich) in einer neuen Liga um Punkte kämpfen. Fußballerisch hat man das nach zwei Meistertiteln in Folge schon länger im Talon, aber die zweimaligen Corona-Saison-Annullierungen verhinderten mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein früheres 2. Liga-Antreten. Wie es sich für einen Aufsteiger aber gehört, bleibt der Klassenerhalt das prinzipielle Ziel. „Ein Mittelfeldplatz wäre schon super“, so Obmann-Stellvertreter und Kapitän Lukas Spirk, der die vielen positiven Eigenschaften rund um den Verein nicht verheimlichen kann. Der Kader ist lange beisammen und wurde über den Sommer noch einmal in der Spitze und Breite verbessert. „Gewisse, über einen langen Zeitraum erprobte Abläufe, machen es für uns sicher einfacher“, so der ehemalige Regionalliga-Stürmer, der Olbendorf als unangenehmen Gegner einstufte: „Sie haben neue Legionäre und mit Manuel Csencsics auch einen richtig starken Kicker dazugewonnen.“

Stark ist auch das Wort, mit dem die Tobajer in der restlichen Liga assoziert werden. „Ich habe sie mir gegen Oberwart angesehen und sie waren sehr, sehr stark“, meinte etwa Olbendorf-Obmann Willi Csar und sprach aus, was viele Vereinsverantwortliche den Aufsteiger betreffend auch denken. Understatement bleibt aber das Credo von „Spirki“ und Co.: „Natürlich wollen wir zum Start drei Punkte holen. Das würde einiges leichter machen, aber wir müssen in der neuen Liga auch erst einmal ankommen.“ Im BFV-Cup gegen den Regionalligisten aus Oberwart gab es dabei eine der in den letzten Jahren seltenen Niederlagen. Das 0:4 ist kein Beinbruch, auch weil man über weite Phasen mithielt. Etwas rechtfertigen musste sich Spirk wegen in der Vorwoche gegenüber der BVZ getätigter Aussagen. Oberwart wollte nämlich wegen der nur zwei Tage Pause erst nicht antreten und Spirk meinte sinngemäß, dass das für einen „semi-professionellen Verein“ schon im Bereich des Möglichen sein sollte. „Ich habe dieses 'semi-professionell' nur positiv und als echtes Lob gemeint. Der SVO macht eine Top-Arbeit.“ Wie die Tobajer auch, die das im neuen 2. Liga-Alltag bestätigen werden.