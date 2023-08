UFC Jennersdorf: Ein Anker auf der Sechs

Es geht voran: Der UFC Jennersdorf, der in Rotenturm mit einer 3:4-Niederlage die neue Saison begann und dann in weiterer Folge erst Rechnitz mit 6:1 und dann Kukmirn mit 3:1 besiegte, nähert sich schön langsam dem 2. Liga-Spitzenfeld. Schon am Samstag wartet beim SV Eberau die nächste prickelnde Aufgabe für die Elf von Saso Kupcic. Dabei musste man über den Sommer sein System ein wenig nachjustieren, denn neben Offensiv-Allrounder Stefan Deutsch beendete auch „Anker-Sechser“ Elias Gumhold seine Karriere. Und der kopfballstarke Defensivmann, der bis auf eine zweijährige Station in Heiligenkreuz immer in Jennersdorf spielte, hinterlässt eine nicht zu unterschätzende Lücke. „Elias sorgte bei uns immer für die nötige Stabilität und war ein sehr wichtiger Spieler, der vor allem gegen Ende immer stärker und stärker wurde“, sagte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl und fügte noch an: „Wir verstehen aber natürlich, dass er mit seinen nun 30 Jahren und dem bitteren Kreuzbandriss einen fußballerischen Schlussstrich setzt. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und hoffen doch, dass er hin und wieder am Sportplatz anzutreffen sein wird.“

Tabelle Foto: BVZ