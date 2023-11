2. Liga Süd UFC Jennersdorf: Ein letzter Schritt

Ausfall droht. Die Jennersdorfer Nummer eins, Robin Tschandl, könnte in Heiligenkreuz fehlen und dennoch möchte der UFC-Tross im Waldstadion gerne die Herbstmeisterschaft feiern. Foto: Bauer

N ach der Absage gegen den SV Olbendorf will der Leader aus Jennersdorf nun in Heiligenkreuz den Sack in Sachen Herbstmeisterschaft zumachen.