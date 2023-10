UFC Jennersdorf: Eine optimale Runde

St. Martin – Jennersdorf 0:3. Knapp 320 Besucher wollten sich am Samstagnachmittag das prestigeträchtige Nachbarschaftstreffen zwischen den beiden nur wenigen Kilometer entfernten Vereinen aus St. Martin und Jennersdorf nicht entgehen lassen und wurden dabei auch nicht enttäuscht. Vor der Pause bewegte sich das Geschehen auf Augenhöhe, ehe sich die favorisierten Gäste in den zweiten 45 Minuten klar durchsetzen konnten. „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, ehe der frühe Elfmeter dann eine kleine Vorentscheidung war“, resümierte St. Martin-Obmann Edwin Janosch, der den Strafstoß von Jaka Vajda zum 0:1 als „harte Entscheidung“ einstufte. Schnell erhöhte Nico Boandl und Michael Wagner erzielte in Minute 65 den Endstand. So bleibt die Elf von Saso Kupcic auch Tabellenführer und setzte sich zudem aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz ein wenig ab. Der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl dazu: „Wir bleiben erneut sehr geduldig und sie konnten irgendwann nicht mehr zusetzen. So ließen wir gar einen höheren Sieg liegen.“

Neuberg – Eberau 0:3. Ein Blitzstart des SV Eberau sorgte für einen relativ ungefährdeten Auswärtssieg für die Elf von Ex-Neuberg-Chefcoach Christoph Herics. Dabei traf Stephan Draxler (11., 13.) früh per Doppelpack, ehe Milan Beli in Minute 25 mit einem Elfmeter-Treffer schon früh die Weichen auf Auswärtssieg stellte. „Da ging uns alles auf“, sagte SVE-Sektionsleiter Andi Gutleben und ergänzte: „In Summe war der Sieg sicher verdient, fiel aber zu hoch aus.“ Die Hausherren machten defensiv viel zu viele Fehler, um etwas Zählbares zuhause behalten zu können. Genau das kritisierte Obmann Martin Konrad auch: „Das waren fatale Eigenfehler und phasenweise auch ein Wahnsinn, wie schlampig wir in der Defensive agierten. Es wurde dann zwar besser, aber wer solche Fehler, geht als verdienter Verlierer vom Platz.“

Markt Allhau – Kukmirn 1:1. Der nicht gut in die Saison gestartete SV Kukmirn trotzte dem vermeintlichen Top-Team aus Markt Allhau einen Punkt ab. Vermeintlich deshalb, weil man im gesamten September nur zwei Punkte holte und der Zug in Sachen Meisterkampf (fast) schon abgefahren ist. „Es ist einfach weiter viel zu wenig“, meinte auch Allhau-Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte: „Wir tun uns offensiv aktuell sehr schwer.“ Ein von Robin Bleyer getretener Elfmeter brachte die Gäste in Führung, ehe Julian Psihoda noch vor der Pause ausglich. In der zweiten Halbzeit diktierte Allhau, musste aber auch defensiv aufpassen. „Auf diese Leistung können wir aber dennoch aufbauen“, sagte Kukmirns Sportlicher Leiter Wolfgang Zach zum Remis.

Stegersbach – Rotenturm 1:1. Der ASK Rotenturm bestätigte auch in Stegersbach seine bis dato starke Saison und konnte dank Kapitän Asmir Selimovic vom aktuellen Tabellenzweiten spät einen Punkt entführen. Der war dann auch verdient, wie auch Stegersbach-Assistent Manfred Petrus erklärte: „Es war unser bis dato schlechtestes Heimspiel der bisherigen Saison. Wir hätten es gewinnen können, aber das Remis war sicher nicht ungerecht.“ Das sah man auch bei den Gästen so, die kurz nach Seitenwechsel durch den starken Zsolt Balazs in Rückstand gerieten, sich aber davon nicht beirren ließen und immer an ihre Chance glaubten. Spät wurde man auch belohnt. ASK-Coach Mario Portschy: „Die Burschen haben super Moral bewiesen und sich das Unentschieden auch verdient.“

Großpetersdorf – Güssing 0:1. Der SV Güssing feierte am Freitagabend in Großpetersdorf seinen ersten Saisonsieg! Dank eines späten Treffers von Roman Rasser durfte die GSV-Elf endlich wieder einmal über drei Punkte jubeln und tat das natürlich auch gebührend. „Wir mussten lange warten“, atmete auch Assistent Jakob Burits durch und schoss nach: „Es ist jedem ein Stein vom Herzen gefallen. Dieses Mal war das Glück auf unserer Seite.“ Nur Glück war es aber nicht, denn die Gäste versteckten sich trotz personeller Probleme nicht, hatten ihrerseits einige gute Möglichkeiten, aber es dauerte bis in die Schlussphase, ehe Rasser dann das Tor des Tages erzielen sollte. Im SVG-Lager gefiel das niemanden. Obmann Harald Schneller: „Das war kein Tag zum Feiern. Die Leistung einzelner Spieler ist dabei klar zu hinterfragen.“

Mühlgraben – Rechnitz 2:2. Spät gab der SV Mühlgraben einen schon sicher geglaubten Heimsieg aus der Hand. Weil Peter Gergo einen Elfmeter in Minute 94 zum 2:2-Endstand verwandelte, konnten sich die Gäste für einen guten Auftritt mit einem Punkt belohnen. „Wir waren lange die stärkere Mannschaft, ehe sie nach deren 2:1-Führung die Entscheidung ausließen. Von uns war es aber generell eine super Teamleistung“, sagte Rechnitz-Obmann Harald Füzi. Bei den Hausherren haderte man mit dem späten Ausgleichstreffer, auch wenn man prinzipiell mit dem Punkt leben konnte. SVM-Sektionsleiter Florian Jud dazu: „Es war dann sicher unglücklich, auch weil unser Sieg in den letzten Minuten eigentlich nie in Gefahr war.“

Gemeinde Tobaj – Grafenschachen 3:2. Ein richtig starkes 2. Liga Süd-Duell gab es am Freitag in Dt. Tschantschendorf zu bestauen. Dort trafen zwei Verfolger aufeinander und beide Mannschaften suchten von Beginn an ihr Heil in der Offensive. „Das war sehr, sehr hohes Niveau“, resümierte auch Gemeinde Tobaj-Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk und meinte weiter: „Von uns war das dann ein sehr, sehr reifer Auftritt.“ Dieser wurde auch mit drei Punkten belohnt, denn auch wenn man zur Pause mit 0:1 hinten lag, sorgten Julian Jautz-Lackner und ein Doppelpack von Luka Dragovic noch für die Wende. Die Gäste konnten dann nur noch verkürzen. Beim SCG sagte Obmann-Stellvertreter Rainer Pöll zur Auswärtsniederlage: „Wir waren ersatzgeschwächt und konnten das Tempo so leider nicht 90 Minuten durchhalten. Sie haben dann auch verdient gewonnen.“

Olbendorf – Heiligenkreuz 0:1. Der SV Heilgenkreuz schickte die Olbendorfer mit diesem Auswärtssieg endgültig in eine sportliche Krise. So war das Geschehen über weite Phasen ausgeglichen, aber die Hausherren machten dann abermals einen Fehler zu viel und kassierten durch Marin Kos Harjac in Minute 69 den entscheidenden Gegentreffer. Unverdient war das nicht, wie auch SVO-Sektionsleiter Dietmar Graf bestätigte: „Es war generell eine 0:0-Partie, wobei der Gegner dann eben doch ein paar mehr Chancne hatte. Momentan ist bei uns keine gute Stimmung.“ Besser ist diese in Heiligenkreuz, die sich von hinten ein wenig absetzten. Der Sportliche Leiter Markus Jost: „Unterm Strich geht der Sieg in Ordnung.“

Statistik:

ASV Baubedarf Niederer St. Martin/Raab – UFC Lumitech Jennersdorf 0:3 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (49., Elfmeter) Vajda, 0:2 (54.) Boandl, 0:3 (65.) Michael Wagner.

Reserve: 2:3 (Rucker, Huber; Kusch, Ehrenhofer, Trippold).

SR: Kaiser.- St. Martin, 320.

St. Martin: Bozek; Tigeli, Eckhardt, Prem, Lipp (76. Hoschek); David Mayer, Holzmann; Lendl (57. Kreso), Nico Mayer (62. Thiago), Gmeindl-Neubauer; Vhrunc Pfeifer.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl, Knaus, Bakanic, Matthias Wagner; Halb, Resch (76. Herzenjak), Cuk (81. Oliver Deutsch); Vajda, Michael Wagner, Boandl (66. Mrazek).

SV Marsch Neuberg – SV Wica Eberau 0:3 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (11.) Draxler, 0:2 (13.) Draxler, 0:3 (25., Elfmeter) Beli.

Gelb-Rote Karte: Pataki (93., Foul).

Reserve: 3:2 (Lukas Kantauer 2, Steiner; Barilovits, Horvath).

SR: Huber.- Neuberg, 200.

Neuberg: Posch; Manuel Neubauer, Halavuk, Marth, Plank; Gruber (64. Farkas), Vikario; Csencsits, Golubar, Paul (64. Raffael Radakovits); Weber (58. Lukas Kantauer).

Eberau:Levay; Rambeck (84. Johannes Kovacs), Patrick Kraller (90. Schrammel), Bardics, Traupmann; Abert (90. Radakovits), Szvetits, Pataki, Hafner (74. Mayer); Beli (84. Horvath), Draxler.

UFC Markt Allhau – SV Redlove Kukmirn 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (28., Elfmeter) Bleyer, 1:1 (39.) Psihoda.

Reserve: 5:4 (Virag 3, Rusz, Ehrenhöfer; Steiner 2, Jandrisevits, Gotzi).

SR: Kuzat.- Waldstadion, 150.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Psihoda (65. Teller), Sziklasi, Devecseri, Aizenpreisz (87. Rusz); Binder, Stumpf, Radics, Prettner; Tihanyi (76. Jan Krutzler), Jamoul.

Kukmirn:Knar; Weinhofer, Unger, Horvath, Mayer; Kulovits, Gaal; Frühmann, Bleyer, Schnecker (89. Kappel); Julian Heindl (46. Schabhüttl).

SV Golf- & Thermenregion Stegersbach – ASK Korkisch Rotenturm 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (51.) Balazs, 1:1 (92., Elfmeter) Selimovic.

Reserve: 1:3 (Resner; Kappel 2, Mühl).

SR: Kazanci.- Thermenstadion, 130.

Stegersbach: Pergel; Tobias Strobl, Fritz, Urban (62. Garger), Mad; Benkö (89. Resner), Penzinger, Huber, Bencsics, Poandl; Balazs.

Rotenturm:Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Szabo, Gröller; Sauhammel, Soljankic (70. Postmann); Balogh (60. Keszeg), Kozhenov, Ochsenhofer; Pfeffer (75. Hemmer).

SV Elektro Unger Großpetersdorf – SV Güssing 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (86.) Rasser.

Reserve: 2:1 (Wurglits, Kropf; Mikovits).

SR: Bekteshi.- Elektro Unger Arena, 100.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Fisli, Tiba, Matthias Hetyei (56. Unger); Hötschl, Giber, Stefan Hetyei, Gabriel (84. Resner); Michael Wurglits I, Gottfried.

Güssing:Graf; Kienzl, Jonas Kroboth, Peterszel, Nemeth; Kantor, Kosik; Bilovits (70. Stampfel), Rasser, Weber; Mesko.

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – SC Grafenschachen 3:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (41.) Nico Halwachs, 1:1 (46.) Julian Jautz-Lackner, 2:1 (57.) Dragovic, 3:1 (75.) Dragovic, 3:2 (78.) Kosnik. Gelb-Rote Karte: Rudolf (75., Foul).

Reserve: 1:4 (Kopeszki; Krutzler 2, Thier, Schuh).

SR: Stevic.- Dt. Tschantschendorf, 280.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Oswald; Schendl, Lukavecki; Haasz (81. Robin Jautz-Lackner), Dragovic, Julian Jautz-Lackner; Herceg (87. Robin Jautz-Lackner).

Grafenschachen: Buchegger; Lang, Zankl, Luif, Fabian Strobl; Rudolf; Nico Halwachs, Hofer (85. Michael Strobl), Hart, Pimperl (69. Grandits); Kosnik.

SV Mühlgraben – SV Speedarena Rechnitz 2:2 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (15.) Prem, 1:1 (21.) Gergo, 2:1 (75.) Kahr, 2:2 (94., Elfmeter) Gergo.

Reserve: 5:1 (Halb 2, Stangl 2, Sebastian Jud; Varga).

SR: Braunschmidt.- full speed-Arena, 150.

Mühlgraben: Skodnik; Kahr, Vurcer, Glanz, Karner; Hutter, Matovina; Niederl, Huc (46. Simon Kropf), Prem (88. Pfeifer); Heiter.

Rechnitz:Cividino; Gollerits, Preinsperger, Schreiner, Resetar; Langer, Valkovszki, Pfahnl; Szanto (81. Thomas Brunner), Gergo, Werderitsch (72. Simon).

SV Olbendorf – SV Heiligenkreuz 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (69.) Kos Harjac.

Reserve: 0:4 (Windisch, Jan Marakovits, Janosch, Marvin Wallesz).

SR: Özdemir.- Olbendorf, 150.

Olbendorf:Halilovic; Plank (57. Heschl), Trenker, Faszl, Haadl; Holper, Thomas Nebl, Bevk, Pusnik; Schenner, Handel Mazetti (55. Tuider).

Heiligenkreuz:Thaller; Fabsits, Kardos, Hrgar, Poczak; Köppel, Humar; Schlener (77. Merdian), Kos Harjac (71. Windisch), Jan Willgruber (94. Mirth); Fekete.