UFC Jennersdorf: Klar in Richtung Herbstmeister-Ziel

Jennersdorf – Neuberg 2:0. Am Freitagabend lud der Jennersdorfer Spitzenreiter zum Treffen mit dem SV Neuberg und wollte seinen ersten Platz verteidigen. Das gelang den UFC-Mannen von Trainer Saso Kupcic dann dank einer guten zweiten Halbzeit. Vor der Pause passierte wenig und Chancen waren rar gesät. Die Neuberger Gäste, die einige Stammkräfte vorgeben mussten, mühten sich, verpassten es letztendlich aber, den Anschluss an das vordere Tabellendrittel zu halten. „In den ersten 45 Minuten spielten wir angesichts der personellen Umstände richtig gut und waren auch die bessere Mannschaft. Es war dann bitter, dass wir in zwei Konter liefen und die Begegnung so verloren“, sagte SVN-Obmann Martin Konrad. In Minute 48 erzielte Michael Wagner die Hausherren-Führung – Jaka Vajda besiegelte nach 78 Minuten den Endstand. „Unsere Burschen spielten nach dem 1:0 irgendwie befreiter und der Sieg geht dann auch sicher in Ordnung“, resümierte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl.

Kukmirn – Stegersbach 3:4. Mit neuem Trainer – die SVS-Legende Joachim Poandl übernimmt interimistisch bis zur Winterpause – feierte der Zweite aus Stegersbach einen späten Derbysieg. Vor der Pause kickten die Gäste richtig stark und drehten einen frühen Rückstand in eine 2:1-Führung. Kurz nach Seitenwechsel erhöhte Philip Penzinger, ehe die beste Phase der Hausherren begann und Julian Heindl mit zwei Treffern ausglich. Vor allem das zweite Tor war sehenswert, wie auch Neo-Coach Poandl bestätigte: „Den hat er überragend getroffen.“ Als dann sehr viel nach einer Punkteteilung aussah, traf Oliver Poandl in der Nachspielzeit doch noch zum Auswärtssieg. Poandl: „Aufgrund des späten Zeitpunktes sicher glücklich, aber auch nicht unverdient.“ Ähnlich resümierte man auch im Apfeldorf, wo der Sportliche Leiter Wolfgang Zach sagte: „Sie waren spielerisch besser, aber wir bekommen leider zu einfache Gegentore. Das späte 3:4 war dann sehr bitter.“

Güssing – St. Martin 3:0. Der GSV feierte gegen den Aufsteiger seinen zweiten Sieg in Folge und schob sich so tabellarisch auch an gleich drei Vereinen vorbei. Die drei Punkten waren auch verdient, denn die Hausherren waren die insgesamt bessere Mannschaft. So traf Julian Laky früh zum 1:0, während Roman Rasser (55.) und abermals Laky (61.) den Endstand sicherstellten. „Wir haben schlecht verteidigt und auch schlecht gespielt“, sagte St. Martin-Obmann Edwin Janosch und ergänzte: „Zwei Gegentreffer erhielten wir wie eine Schüler-Mannschaft.“ Anders ist die Gemütslage natürlich in der Burgstadt. Dort freute sich nicht nur Assistent Jakob Burits über den abermaligen Erfolg. „Es war verdient. Dazu spielte unsere Defensive erneut tadellos und so konnten wir unser zweites zu Null in Folge holen“, so Burits dazu.

Eberau – Markt Allhau 1:2. Der UFC Markt Allhau ist wieder in der Spur. Nach einer echten Negativserie schaffte die Elf von Trainer Florian Hotwagner beim Eberauer Top-Team die Trendwende. Vor der Pause diktierten die Gäste und Marco Prettner (17.) und Felix Stumpf (36.) besiegelten die verdiente 2:0-Pausenführung. Kurz nach Wiederanpfiff traf dann Maxi Mayer zum Anschluss und läutete so eine starke Hausherren-Phase ein. „Sie waren vor der Pause klar besser, danach wir. Wir hätten uns ein Remis verdient gehabt“, sagte SVE-Sektionsleiter Andi Gutleben. Diese Einschätzung teilte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser nicht: „Ich glaube schon, dass es ein verdienter Sieg für uns war. Wir ließen nur eine frühere Entscheidung aus.“ Spät war der Gäste-Sieg dann noch in Gefahr, aber Allhau-Verteidiger Gergely Sziklasi rettete in höchster Not.

Gemeinde Tobaj – Großpetersdorf 1:1. Der SV Großpetersdorf holte beim Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj einen Punkt. Den nahm gerne mit, denn die Tobajer kickten richtig stark, führten früh durch ein Eigentor, um in der Schlussphase doch noch den Ausgleich zu kassieren. „Das war ein echt harter Gang“, erzählte SVG-Obmann Harald Schneller, um anzufügen: „Unser Auftritt war dann in Ordnung und es war wichtig, zu punkten. Mit dem X können wir auch sehr gut leben.“ Bei den Tobajern haderte Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk mit dem Remis, denn: „Wir haben super gespielt, aber hätten den Dreier einfahren müssen.“

Grafenschachen – Heiligenkreuz 3:2. Der SC Grafenschachen bleibt ganz vorne dran. Dabei hatte man es am Sonntagnachmittag mit starken Heiligenkreuzer Gästen zu tun, die sich nie aufgaben und an einem Punktgewinn schnupperten. „Wir brachten es dann aber zum Glück drüber“, atmete auch SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer durch und lobte Stürmer Anze Kosnik: „Das 2:1 war ein super Freistoß und auch beim 3:1 leistete er die Vorarbeit.“ Bei den Gästen war vor allem Offensiv-Allrounder Jan Willgruber richtig stark und erzielte die beiden HSV-Tore. Sein Sportlicher Leiter Markus Jost meinte zum Spiel: „Ein Punkt wäre für uns auf alle Fälle drin gewesen. Leider waren gewisse Schiedsrichter-Entscheidungen nicht wirklich glücklich.“

Rotenturm – Mühlgraben 2:1. Die sehr junge Rotenturmer Truppe bleibt in der 2. Liga Süd-Spitzengruppe mit dabei. Weil Philipp Luckerbauer spät zum 2:1-Heimsieg traf, durfte die Elf von Mario Portschy einen erneuten Sieg bejubeln. Die Begegnung begann aus Sicht der Hausherren nicht nach Wunsch, denn Jonas Prem brachte die Gäste früh in Führung. Spätestens mit dem Ausgleich von Asmir Selimovic nach knapp einer halben Stunde entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Dieses wurde spät entschieden. „Es läuft super“, sagte auch Portschy, um anzufügen: „Wir gewannen dank eines 'Lucky-Punches'. Ein Remis wäre aber wohl gerechter gewesen.“ Bei den Gästen sagte Sektionsleiter Florian Jud: „Wir hatten es 20 Minuten unter Kontrolle, ehe wir das Kicken einstellten. Gratulation an Rotenturm, die haben eine junge und starke Elf.“

Rechnitz – Olbendorf 1:1. Der SV Olbendorf zeigte sich am Freitagabend beim Auswärtsspiel in Rechnitz gegenüber den letzten Spielen stark verbessert und entführte dabei auch einen nicht unverdienten Zähler. „Wir waren taktisch gut eingestellt und haben es sehr gut gemacht“, lobte SVO-Sektionsleiter Dietmar Graf und ergänzte: „Wir hatten mit Admir Halilovic aber auch einen super Schlussmann im Tor.“ Die langjährige Olbendorfer Nummer eins hielt dabei den Zähler fest, denn die Hausherren waren die insgesamt gefährlichere Mannschaft. „Für uns waren das schon zwei verlorene Punkte“, erklärte SVR-Obmann Harald Füzi und schoss nach: „Über 90 Minuten gesehen waren wir das stärkere Team, mussten aber bei einigen Kontersituationen aufpassen.“

Statistik:

UFC Lumitech Jennersdorf – SV Marsch Neuberg 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (48.) Michael Wagner, 2:0 (78.) Vajda.

Reserve: 1:5 (Kohl; Sandro Knor, Pelzmann, Fabian Radakovits, Fabio Ressner, Szuborics).

SR: Tosun.- Jennersdorf, 150.

Jennersdorf:Tschandl; Dunkl, Knaus, Bakanic, Matthias Wagner; Cuk, Resch (88. Wuscher), Mrazek (63. Herzenjak); Boandl (60. Janosch), Michael Wagner, Vajda.

Neuberg:Posch; Gruber (88. Steiner), Halavuk, Plank, Paul; Fabian Radakovits (72. Pelzmann), Farkas; Csencsits, Golubar, Raffael Radakovits; Hajdic.

SV Redlove Kukmirn – SV Golf- & Thermenregion Stegersbach 3:4 (1:2).-

Torfolge: 1:0 (8.) Frühmann, 1:1 (19.) Garger, 1:2 (39.) Poandl, 1:3 (53.) Penzinger, 2:3 (68.) Julian Heindl, 3:3 (75.) Julian Heindl, 3:4 (94.) Poandl.

Reserve: 2:11 (Gotzi, Kappel; Tecic 4, Haas 3, Faulend, Serifi, Berzkovics, Rahm).

SR: Bukvic.- Kukmirn, 200.

Kukmirn: Knar; Weinhofer (71. Schabhüttl/80. Ruiß), Matthias Scholz, Horvath, Mayer; Felix Heindl (71. Kappel), Kulovits; Schnecker (54. Julian Heindl), Unger, Frühmann; Bleyer.

Stegersbach: Pergel; Tobias Strobl, Fritz, Mad, Urban; Penzinger (63. Benkö), Garger (95. Berzkovics), Huber, Bencsics, Poandl (95. Haas); Balazs (95. Faulend).

SV Güssing – ASV Baubedarf Niederer St. Martin/Raab 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (14.) Laky, 2:0 (55.) Rasser, 3:0 (61.) Laky.

Reserve: 1:2 (Stampfel; Hoschek, Sekerija).

SR: Windisch.- Güssing, 100.

Güssing:Graf; Nemeth, Jonas Kroboth, Zinkl (20. Kienzl), Peterszel; Kosik, Kantor (78. Martin Kroboth); Laky (78. Stampfel), Rasser, Bilovits (60. Weber); Mesko (78. Mikovits).

St. Martin: Bozek; Gmeindl-Neubauer, Eckhardt, Prem, Lipp; Holzmann, David Mayer; Tigeli (66. Janosch), Lendl (80. Hoschek), Kreso; Vhrunc Pfeifer (57. Nico Mayer).

SV Wica Eberau – UFC Markt Allhau 1:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (17.) Prettner, 0:2 (36.) Stumpf, 1:2 (46.) Mayer.

Reserve: 1:2 (Engelmayer; Liuba, Rusz).

SR: Ceri.- Eberau, 150.

Eberau: Levay; Horvath, Patrick Kraller, Bardics, Traupmann; Hafner (89. Johannes Kovacs), Pomper, Szvetits, Mayer; Beli, Draxler.

Markt Allhau: Tripaum; Sziklasi, Devecseri, Teller; Aizenpreisz, Stumpf, Prettner, Radics, Psihoda (71. Racz); Binder, Jamoul (80. Tihanyi).

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – SV Elektro Unger Großpetersdorf 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (10., Eigentor) Unger, 1:1 (78.) Valentin Gabriel.

Reserve: 2:1 (Winkelbauer, Keller; Kropf).

SR: Orman.- Dt Tschantschendorf, 250.

Gemeinde Tobaj:Weber; Leitner, Roth, Horvat, Oswald; Schendl, Lukavecki; Julian Jautz-Lackner (6. Robin Jautz-Lackner), Herceg, Haasz (46. Konrad); Dragovic.

Großpetersdorf: Rengel; Unger (46. Matthias Hetyei), Fisli, Tiba, Tiefengraber; Gottfried, Giber, Hötschl, Valentin Gabriel (89. Resner); Steinbauer, Wurglits.

SC Grafenschachen – SV Heiligenkreuz 3:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (36.) Zankl, 1:1 (56.) Jan Willgruber, 2:1 (64.) Kosnik, 3:1 (73.) Jahrmann, 3:2 (79.) Jan Willgruber.

Reserve: 2:4 (Schuh, Patrick Krutzler; Slezak 2, Merdian, Christian Decker).

SR: Ruffa.- Grafenschachen, 120.

Grafenschachen: Buchegger; Grandits (71. Thier), Luif, Zankl, Fabian Strobl; Jahrmann, Wenzl; Hart, Nico Halwachs (80. Coric), Pimperl (80. Hofer); Kosnik.

Heiligenkreuz: Thaller; Fabsits (76. Mirth), Kardos, Hrgar, Poczak; Köppel (74. Merdian), Humar; Schlener, Kos Harjac (53. Windisch), Jan Willgruber; Fekete.

ASK Korkisch Rotenturm – SV Mühlgraben 2:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (8.) Prem, 1:1 (27.) Selimovic, 2:1 (88.) Luckerbauer.

Reserve: Nichtantreten Mühlgraben.

SR: Kuzat.- Korkisch Arena, 100.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Hassuneh, Selimovic, Gröller; Ochsenhofer, Sauhammel; Gangoly, Postmann (90. Hemmer), Pfeffer (77. Kappel); Balogh (57. Luckerbauer).

Mühlgraben: Skodnik; Kahr, Vurcer, Dudajek, Karner; Hutter, Matovina; Niederl (50. Friedl), Simon Kropf, Prem; Heiter.

SV Speedarena Rechnitz – SV Olbendorf 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (18.) Thomas Nebl, 1:1 (38.) Schreiner.

Reserve: 3:0 (Mandl, Kainz, Unger).

SR: Cvrljak.- Speedarena, 150.

Rechnitz: Cividino; Gollerits, Schreiner, Preinsperger, Resetar; Langer, Pfahnl; Simon (71. Mandl), Gergo, Szanto; Werderitsch.

Olbendorf:Halilovic; Heschl, Trenker (22. Holper), Faszl, Haadl; Handel Mazetti, Thomas Nebl, Plank (83. Schenner), Pusnik; Bevk, Tuider.