UFC Jennersdorf: Nächste Hürde für den Leader

Die Zeit rast und mit ihr die Hinrunde der 2. Liga Süd. Mittlerweile sind schon neun Runden gespielt und der UFC Jennersdorf führt sechs Spieltage vor Ende des Herbstdurchgangs weiter die Tabelle an. Dabei profitierte man zuletzt auch von einigen Punkteteilungen, auch wenn der Vorsprung von aktuell zwei Zählern noch nicht die ganz große Aussagekraft besitzt. Klar ist, dass die Elf von Saso Kupcic in der heurigen Saison ein kräftiges Wörtchen um den Burgenlandliga-Aufstieg mitsprechen wird. Das war und ist auch das Ziel in der südlichsten Bezirkshauptstadt, auch wenn man im Sommer diesen Wunsch nicht ganz so offensiv äußerte. Man wollte vorne mitspielen und vor allem eine gute Rolle einnehmen. Damit sieht es gut aus, denn zuletzt zeigte man auch beim 3:0-Erfolg beim Nachbarn aus St. Martin seine Klasse. So hatte man in der ersten Halbzeit durchaus mit einigen kritischen Momenten zu kämpfen, um es dann in den zweiten 45 Minuten für sich zu entscheiden. „Wir sind erneut geduldig geblieben“, lobte auch der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl seine kickende Zunft, um anzufügen: „St. Martin konnte dann nicht mehr zusetzen und wir haben es verdient für uns entschieden.“ Generell war der Verantwortliche mit dem Wochenende natürlich zufrieden. Sitzwohl: „Das Stegersbacher Remis war für mich schon auch überraschend, was aber nur zeigt, dass man gegen jeden Gegner aufpassen muss.“

Ebenfalls „überraschend“ war für den Fachmann die Deutlichkeit der klaren 0:3-Niederlage des nächsten Gegners aus Neuberg. Diese spielten schwache 30 Minuten und lagen gegen Eberau dann schon hoffnungslos hinten. Auf den SVN treffen Michael Wagner und Kollegen nun am Freitagabend um 19 Uhr. Eine harte Prüfung, dem ist man sich auch im UFC-Lager bewusst. Sitzwohl dazu: „Wir sind auf einem guten Weg, aber Neuberg hat sehr viel Qualität in seinen Reihen, aber wir würden unseren Lauf zuhause gerne fortsetzen.“ Bei den Gästen ist indes Wiedergutmachung angesagt, denn die Vorstellung gegen Eberau gefiel den SVN-Verantwortlichen nicht. „Wir brauchen ein ganz anderes Auftreten als zuletzt“, sagte auch Obmann Martin Konrad, um anzufügen: „Ich weiß, dass wir eine der wenigen Mannschaften in der 2. Liga sind, die die Jennersdorfer mehr als nur fordern können. Diese Qualität haben wir in unserem Kader.“