UFC Jennersdorf: Sehr spät ins Glück

Jennersdorf – Stegersbach 2:1. Am Samstag trafen in der südlichsten Bezirkshauptstadt die tabellarisch besten Mannschaften der aktuellen 2. Liga Süd-Saison aufeinander und die Erwartungen waren im Vorfeld hoch. Diese konnten die beiden Teams über weite Strecken erfüllen, auch wenn es kein Offensiv-Spektakel wurde. Die Gäste starteten gut und scheiterten nach einem Schuss von Erich Bencsics früh an der Stange. Erst nach und nach fanden auch die Hausherren in die Begegnung und der starke Nico Boandl (23.) traf nach toller Vorarbeit zur Führung. Kurz vor der Pause erzielte dann Zsolt Balazs den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Ausgleich. In den zweiten 45 Minuten hatte erst Jennersdorf zwei große Chancen, ehe Stegersbach auf das Gaspedal drückte und sich nicht nur eine optische Überlegenheit erspielte, sondern auch einige Möglichkeiten auf die Entscheidung ausließ. So kam es, wie es kommen musste und Julian Resch traf für die Heimischen in der Schlussphase zum Sieg. „Sie waren mehr als ebenbürtig und hätten sich einen Punkt verdient gehabt. Wir nehmen den Dreier aber gerne mit“, sagte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl, während SVS-Assistent Manfred Petrus ergänzte: „Es sollte für uns nicht sein. Im Fußball gewinnt eben nicht immer die bessere Mannschaft.“

Gemeinde Tobaj – Neuberg 0:3. Das erste Meisterschafts-Nachbarschaftstreffen zwischen den beiden befreundeten Vereinen konnte der SV Neuberg für sich gewinnen. Dabei kam insgesamt nur selten echter „Derby-Flair“ auf, wie die Verantwortlichen bestätigten. „Sie brachten mehr Leidenschaft und Kampfgeist rein, während wir das nicht auf den Platz brachten“, sagte etwa Tobajs Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk. Seine Elf lag nach gutem Beginn nach 20 Minuten nach einem Ivan Hajdic-Treffer mit 0:1 hinten und erholte sich davon nicht mehr. In Neuberg war Obmann Martin Konrad mit dem Gezeigten auch nicht ganz zufrieden: „Es ist schon gut, dort zu gewinnen, aber mir persönlich waren wir zu wenig aggressiv.“ Es reichte, auch weil Dominik Weber und der starke Josip Golubar den Endstand besiegelten.

Kukmirn – Olbendorf 2:0. Der SV Kukmirn kämpft sich Stück für Stück aus der bedrohten Zone und gewann das „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Olbendorf verdient. Schon vor der Pause waren die Hausherren die aktivere Mannschaft, konnten diese Vorteile aber erst in Minute 53 durch Felix Heindl in die Führung ummünzen. Ein Eigentor brachte dann nach knapp 80 Minuten die Entscheidung. „Unsere Tendenz ist aufsteigend und aufgrund der kämpferisch guten Leistung auch ein verdienter Heimsieg“, sagte Kukmirns Sportlicher Leiter Wolfgang Zach, während sein Pendant, SVO-Sektionsleiter Dietmar Graf, anfügte: „Vor der Pause hielten wir es offen, aber das 0:1 war der Genickschlag. Davon erholten wir uns nicht mehr.“

Grafenschachen – Rechnitz 3:0. Dank des am Ende verdienten Heimerfolg bleibt der SC Grafenschachen in der Spitzengruppe mit dabei. Dabei gehörte den Rechnitzer die Anfangsphase, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Ein toller Kopfball von Jakob Lang brachte die Hausherren nach einem Eckball dann die Führung, die Matthias Wenzl nach herrlicher Kombination gleich erhöhte. In den zweiten 45 Minuten passierte dann wenig und Anze Kosnik war nach einem Freistoß in der Nachspielzeit der Endstand vergönnt. „Wir standen defensiv sehr gut und es war insgesamt sehr souverän“, resümierte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer. Dem pflichtete SVR-Obmann Harald Füzi bei: „Wir haben nicht wirklich gut gespielt und sie siegten dann auch sicher verdient.“

Güssing – Markt Allhau 0:4. Der UFC Markt Allhau gewann das Duell der beiden letztjährigen Burgenlandliga-Absteiger klar. Dabei glänzte die Truppe von Florian Hotwagner nicht, gewann aber ohne Probleme. Dabei half die frühe Führung von Stefan Binder, um den Hausherren sein Spiel aufzudrücken und spätestens mit dem 0:2 von Gergely Sziklasi war auch jegliche Spannung raus. Der Innenverteidiger war es auch, der in Minute 65 auf 0:3 stellte, ehe Harun Jamoul den Schlusspunkt setzte. „Für uns war eigentlich nichts zu holen. Wir wollten die Null so lange wie möglich halten, aber mit der schnellen Führung waren sie sehr dominant“, sagte GSV-Assistent Jakob Burits und Allhau-Pressesprecher Ewald Musser resümierte ähnlich: „Wir haben die Pflicht erfüllt. Es war keine 'Überdrüber-Leistung', aber doch souverän.“

Eberau – Mühlgraben 4:1. An seinem Oktoberfest-Wochenende feierte der SV Eberau gegen den SV Mühlgraben einen Heimsieg. Schnell führten die Hausherren mit 2:0, um erst den Anschluss zu kassieren und in der Phase vor der Pause auch zu straucheln. Mit dem 3:1 des starken Bence Pataki brachte man das Spiel aber wieder auf seine Seite und gab es auch nicht mehr her. „Bis auf diese 20 Minuten war es eine souveräne Vorstellung. Wir haben dann verdient gewonnen“, lobte Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben seine Elf. In Mühlgraben regierte Katzenjammer, sagte Sektionsleiter Florian Jud: „Wir haben super mitgehalten, aber es soll einfach nicht sein. Es war unglücklich.“

Großpetersdorf – St. Martin 4:0. Trotz erheblichen personellen Problemen schaffte der SV Großpetersdorf über den Aufsteiger aus St. Martin einen wichtigen Heimsieg. Dieser fiel am Ende auch deutlich aus. Früh gelang Valentin Gabriel dabei die Führung, während Matthias Hetyei nach etwas mehr als 20 Minuten gleich auf 2:0 stellte. „Wir waren vor dem Spiel sehr unter Spannung und die schnelle Führung war wichtig“, sagte SVG-Obmann Harald Schneller und ergänzte: „Der Sieg geht dann sicher in Ordnung.“ Mit dem 3:0 durch Elias Unger war die Begegnung entschieden, spät erzielte Daniel Gottfried den Endstand. Beim ASV läuft derzeit indes nicht mehr viel zusammen. Obmann Edwin Janosch: „Seit dem Kukmirn-Match ist eine gewisse Abwärtsspirale zu spüren. Wir können klare Chancen nicht nutzen und bekommen zudem immer unnötige Gegentore.“

Rotenturm – Heiligenkreuz 2:2. Dank eines späten Elfmeter-Tores von Jan Willgruber konnte der SV Heiligenkreuz beim Rotenturmer Top-Team noch einen Punkt entführen. Den nahm man auch gerne mit, wie der Sportliche Leiter Markus Jost erklärte: „Ich kann damit ganz gut leben. Sie haben eine junge, giftige Mannschaft, die nach der Pause richtig Gas gab.“ Dort drehte der starke Lars Postmann mit einem Doppelpack die Gäste-Führung von Jan Humar und war generell der Mann des Spieles. Nicht nur für seinen Trainer Mario Portschy. Der war dann mit dem Auftreten nach der Pause sehr zufrieden: „Da war unsere Mentalität top. Wir hätten es gewinnen können, aber im Grunde sind 23 Punkte vollkommen in Ordnung.“

Statistik:

UFC Lumitech Jennersdorf – SV Golf- & Thermenregion Stegersbach 2:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (23.) Boandl, 1:1 (45.) Balazs, 2:1 (88.) Resch.

Reserve: 5:1 (Ehrenhofer 2, Trippold, Ritthammer, Thomas Gumhold; Berzkovics).

SR: Luef.- Jennersdorf, 320.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl, Bakanic, Matthias Wagner, Cuk; Halb, Resch (91. Franz-Peter Wagner); Vajda, Mrazek (73. Janosch), Boandl (88. Herzenjak); Michael Wagner.

Stegersbach: Rengel; Tobias Strobl, Fritz, Mad, Urban; Huber; Penzinger, Bencsics (89. Faulend), Garger (67. Benkö), Poandl; Balazs.

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – SV Marsch Neuberg 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (20.) Hajdic, 0:2 (67.) Weber, 0:3 (91.) Golubar.

Reserve: 9:5 (Stranzl 6, Ifkovits, Szerencsics, Winkelbauer; Lukas Kantauer 3, Pelzmann 2).

SR: Haider.- Dt. Tschantschendorf, 300.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Horvat, Roth, Oswald; Schendl (71. Konrad), Lukavecki; Robin Jautz-Lackner, Julian Jautz-Lackner, Dragovic, Herceg.

Neuberg:Posch; Gruber (92. Steiner), Halavuk, Marth, Plank; Fabian Radakovits (56. Weber), Farkas; Csencsits, Golubar (92. Novakovits), Paul; Hajdic.

SV Redlove Kukmirn – SV Olbendorf 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (53.) Felix Heindl, 2:0 (79., Eigentor) Faszl.

Reserve: 2:3 (Gotzi 2; Glatz, Schlemmer, Ibrovic).

SR: Ziermann.- Kukmirn, 150.

Kukmirn: Knar; Matthias Scholz, Horvath, Unger, Mayer; Gaal (60. Bleyer), Weinhofer (72. Ruiß), Kulovits, Schnecker (65. Kappel); Felix Heindl; Julian Heindl.

Olbendorf: Halilovic; Holper, Handel Mazetti, Faszl, Heschl; Thomas Nebl; Bevk, Plank, Pusnik; Schenner (65. Raphael Gallop), Tuider.

SC Grafenschachen – SV Speedarena Rechnitz 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (38.) Lang, 2:0 (42.) Wenzl, 3:0 (91.) Kosnik.

Reserve: 2:5 (Krutzler, Loidl; Unger 2, Mandl 2, Kaiser).

SR: Fercher.- Grafenschachen, 200.

Grafenschachen: Buchegger; Zankl, Luif, Lang, Fabian Strobl; Rudolf; Nico Halwachs (93. Krutzler), Hofer (73. Coric), Wenzl (93. Zisser), Pimperl (82. Grandits); Kosnik (93. Jakob Oberrisser).

Rechnitz: Cividino; Gollerits, Valkovszki, Preinsperger, Resetar; Schreiner, Langer; Simon (67. Mandl), Gergo, Szanto; Werderitsch (88. Unger).

SV Güssing – UFC Markt Allhau 0:4 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (5.) Binder, 0:2 (36.) Sziklasi, 0:3 (65.) Sziklasi, 0:4 (70.) Jamoul.

Reserve: 0:4 (Jamoul 2, Liuba, Szekely).

SR: Maxharri.- Güssing, 120.

Güssing: Graf; Nemeth, Jonas Kroboth, Peterszel, Kienzl (64. Stampfel); Kosik, Kantor; Laky, Bilovits (55. Weber), Rasser, Mesko (76. Mikovits).

Markt Allhau:Florian Tripaum; Sziklasi, Devecseri, Teller (82. Sailer); Aizenpreisz (67. Jan Krutzler), Radics, Prettner (82. Fischer), Stumpf (67. Jamoul), Psihoda (76. Kucera); Racz, Binder.

SV Wica Eberau – SV Mühlgraben 4:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (18.) Horvath, 2:0 (24.) Pataki, 2:1 (30.) Prem, 3:1 (47.) Pataki, 4:1 (90.) Abert.

Reserve: Nichtantreten Mühlgraben.

SR: Bukvic.- Eberau, 100.

Eberau: Levay; Pataki (91. Schrammel), Patrick Kraller, Bardics, Rambeck (68. Hafner); Horvath (68. Abert), Szvetits, Pomper, Mayer (81. Kovacs); Beli (91. Radakovits), Draxler.

Mühlgraben: Propst; Kahr, Vurcer, Dudajek, Karner; Hutter, Matovina; Niederl, Simon Kropf, Prem; Heiter.

SV Elektro Unger Großpetersdorf – ASV Baubedarf Niederer St. Martin/Raab 4:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (8.) Gabriel, 2:0 (22.) Matthias Hetyei, 3:0 (62.) Unger, 4:0 (93.) Gottfried.

Reserve: 1:2 (Wallner; Absenger, Hoschek).

SR: Faruk Sevik.- Elektro Unger-Arena, 120.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber (84. Klobosits), Tiba, Hötschl, Matthias Hetyei; Unger (70. Supper), Fisli (65. Appenzeller), Giber, Steinbauer; Gottfried, Gabriel (84. Müllner).

St. Martin: Bozek; Tigeli, Prem, Panic, Holzmann; David Mayer (73. Thiago), Eckhardt; Gmeindl-Neubauer, Vhrunc Pfeifer (68. Lendl), Lipp; Kreso.

ASK Korkisch Rotenturm – SV Heiligenkreuz 2:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (33.) Humar, 1:1 (48.) Postmann, 2:1 (56.) Postmann, 2:2 (88., Elfmeter) Jan Willgruber.

Reserve: 1:4 (Florian Mayer; Slezak, Christian Decker, Janosch, Horvath).

SR: Erdem.- Korkisch Arena, 115.

Rotenturm:Hettlinger; Brindlinger, Koch (46. Kozhenov), Szabo, Gröller; Sauhammel, Selimovic (42. Hassuneh); Keszeg (64. Balogh), Ochsenhofer, Gangoly; Postmann (83. Hemmer).

Heiligenkreuz:Thaller; Windisch, Kardos, Hrgar, Fabsits (92. Slezak); Schlener (71. Marvin Wallesz), Humar, Poczak, Jan Willgruber; Fekete, Kos Harjac (62. Merdian).