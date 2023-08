UFC Jennersdorf: „Wir sind gut, wenn...“

Die südlichsten Bezirke des Burgenlandes erwischte der Regen am vergangenen Wochenenden am schlimmsten. Auch der UFC Jennersdorf war davon betroffen, der seine Begegnung gegen Rechnitz frühzeitig absagen musste. „Der Platz war eigentlich noch in einem relativ passablem Zustand, aber rundherum ist alles geschwommen. So wäre eine Austragung sicher nicht vernünftig gewesen“, sagte der Sportliche Leiter Helmut Puntigam. So startet der UFC am Samstag in Rotenturm ins neue Spieljahr. „Die haben eine junge und dynamische Truppe und dort oben ist es für uns immer schwierig“, erklärte der Verantwortliche weiter.

Selbst hat man beim Traditionsverein natürlich wieder den Anspruch vorne mitzuspielen. Sofern alle fit bleiben, ist das auch sicher im Bereich des Möglichen. „Dann sind wir nämlich richtig gut, aber wir müssen hoffen, dass alle fit bleiben“, so Puntigam, der anfügte: „Und freilich hoffen wir auch, dass einige junge Spieler einen Entwicklungsschritt machen. Wir haben da schon ein paar Kicker mit Potenzial.“ Das wird auch nötig sein, denn auch wenn man Könner Stefan Deutsch mit Ex-Heiligenkreuzer Tadej Cuk sehr gut ersetzte, hinterlässt der Offensiv-Allrounder eine Lücke, die es zu füllen gilt. „Wir in Jennersdorf haben aber immer den Anspruch, vorne dabei zu sein. Aber klar ist auch, dass die 2. Liga heuer unheimlich stark ist.“