UFC Markt Allhau: Abseits der Spur?

Auch wenn die neue Saison noch sehr jung ist, musste sich Allhau-Pressesprecher Ewald Musser schon einige Male in seiner Analyse wiederholen. So auch beim späteren 2:2-Remis gegen den SV Rechnitz. „Es war wieder das Übliche“, sagte der Verantwortliche und ergänzte: „Die erste Halbzeit war von uns erneut super.“ Dabei führte die Elf von Trainer Florian Hotwagner nach knapp 40 Minuten mit 2:0, um dann doch nur einen Punkt zu machen. „Ein Tausendguldenschuss von Peter Gergo brachte uns ein wenig aus dem Konzept, wobei es nach der Pause kaum Chancen mehr gab. Ein sehr harter Elfer brachte uns dann um den Sieg“, so Musser, dessen Elf am Samstag, ab 16 Uhr, in Rotenturm ihren Mann stehen muss. „Wir haben in der Hinrunde noch einige Top-Teams, aber schön langsam muss das Pendel wieder in die richtige Richtung ausschlagen.“

Tabelle. Foto: BVZ