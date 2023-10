UFC Markt Allhau mit neuem Mut

Der September des heurigen Jahres war kein guter Monat für die Allhauer Elf von Florian Hotwagner. Aus fünf Spielen holte man nur magere zwei Punkte und verpasste es so, seinen prinzipiell guten Saisonstart zu veredeln. Schon das erste Spiel im neuen Monat verlief dann für Stefan Binder und Kollegen besser, denn in Eberau gewann man mit 2:1. „Der September war zum Vergessen, dafür wir nun der Oktober unser Monat“, sagte Pressesprecher Ewald Musser mit einem Augenzwinkern, wohlwissen, dass am kommenden Samstag, ab 18 Uhr, mit dem UFC Jennersdorf die aktuell größte 2. Liga Süd-Prüfung auf seine Truppe wartet. „Die sind nicht umsonst ganz vorne, aber ich hoffe doch, dass wir nun neues Selbstvertrauen tanken konnten“, so Musser, der anfügte: „Wir würden die Meisterschaft schon gerne noch spannend machen.“

Tabelle. Foto: BVZ