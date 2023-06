2. Liga Süd: Ein letzter Schlager

Grafenschachen – Jennersdorf; Sonntag, 16 Uhr. Das abschließende 2. Liga-Spiel der Saison 2022/23 steigt beim Herbstmeister aus Grafenschachen. Dabei geht es nicht nur um ein positives Saisonende, sondern auch um die Stockerlplätze hinter Meister Edelserpentin. In der Pole-Position liegen die Jennersdorfer, die schon bei einem Punktgewinn nicht mehr von den ersten drei Rängen zu verdrängen wären. Verliert man im Gegenzug aber, könnte man noch auf Platz vier abrutschen. Das würden Manuel Halb und Co. gerne unterbinden. „Wir wollen den zweiten Platz verteidigen“, sagte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl. Die Gegenseite möchte sich positiv in die Pause verabschieden. Sektionsleiter Gerald Ringhofer: „Sie haben aber hohe Qualität in ihren Reihen. Das wird nicht einfach.“

Foto: BVZ