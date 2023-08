2. Liga Süd-Leader? Rotenturms Trainer: „Ich sehe das sehr entspannt“

Und plötzlich Tabellenführer: Der ASK Rotenturm, der in diesem Jahr als 1b-Mannschaft des Regionalligisten aus Oberwart an den Start geht, setzte sich nach drei Spielen und sieben geholten Punkten an der Tabellenspitze fest. Dabei profitierte man just vom Umfaller des kommenden Gegners von der Gemeinde Tobaj, der noch am Sonntag die ASK-Truppe von Mario Portschy überholen hätte können, dann aber zuhause gegen Rechnitz mit 0:1 verlor. Selbst gewann man schon einen Tag zuvor in Güssing souverän mit 5:2.

„Das war unterm Strich auch ein guter Auftritt“, sagte Coach Portschy, um anzufügen: „Wir haben drei Punkte gemacht und fünf Tore erzielt – viel mehr geht dann nicht.“ Vier davon erzielte abermals Angreifer Erik Burai, der nun nach drei Spielen bei unglaublichen neun Volltreffern liegt. „Das er hohe Qualität hat, war immer klar und es freut mich für ihn, dass er sie nun auch zeigen konnte“, meinte sein Trainer über den jungen Slowenen, der irgendwann auch gerne „höher spielen möchte“.

Portschy weiter: „Es liegt nur an ihm. Erik muss weiter hart an sich arbeiten.“ Um dann auch bei solchen Spitzenspielen wie nun am Sonntag gegen die Gemeinde Tobaj voll da zu sein, denn sein aktuell schärfster Verfolger in der Torschützenliste heißt Lukas Spirk mit sechs Treffern. Die generelle Ausgangslage sah der Rotenturmer Coach indes sehr gelassen: „Die Tabellenführung und so weiter sehe ich relativ entspannt. Wir hatten zum Auftakt gegen Jennersdorf einen super Tag und in Eberau hätten wir das Spiel auch verlieren können. Wir schauen ganz einfach von Woche zu Woche und wollen nach Möglichkeit punkten.“

Es wartet viel Arbeit. Nach dem 0:1 gegen den SV Rechnitz wollen die Gemeinde Tobaj und Dario Horvat in der Korkisch Arena zurück in die Erfolgsspur. Foto: Bauer

Das haben auch die Tobajer vor, die am Sonntag nach über 40 Meisterschaftsspielen wieder einmal verloren. Das letzte Mal passierte das am 20. März 2022. Damals spielte die Elf von Jochen Keglovits noch in der 2. Klasse und hatte beim 1:4 in Wiesfleck keine wirkliche Chance. „Natürlich wollten wir nicht verlieren, aber wer weiß, für was das dann noch gut sein wird. Zuletzt wurden wir auch immer wieder auf einen Durchmarsch angesprochen und diese Niederlage zeigte, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Wir wollen in Rotenturm eine Reaktion zeigen“, so Spirk, um anzufügen: „Uns erwartet dort ein starker Gegner mit einem richtigen Klasse-Stürmer.“ Schmunzelnder Nachsatz: „So ein bisschen spekulieren wir ja schon, ob er nicht in die Oberwarter Erste hochgezogen wird.“