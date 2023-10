2. Liga Süd: Riesige Lust auf das Spitzenspiel

Jennersdorf – Stegersbach; Samstag, 15 Uhr. Das Hinrundenende naht mit großen Schritt und mit diesem stehen auch die vor der Winterpause wichtigsten Entscheidungen an. Eine davon ist die Frage nach dem 2. Liga Süd-Herbstmeister! Realistischerweise können das bei noch vier ausbleibenden Spiele auch noch vier Mannschaften werden. Dabei sind der Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj, wie auch die Oberwarter Zweitauswahl vom ASK Rotenturm, mit in der Verlosung, während ganz vorne aktuell der UFC Jennersdorf und der SV Stegersbach. Ausgerechnet diese beiden Teams treffen nun am Samstagnachmittag aufeinander und viel größer könnte die Vorfreude auf diese Begegnung gar nicht mehr sein.

Beide Mannschaften wohl in Bestbestzung

„Wir erhoffen uns natürlich sehr viele Zuseher“, sagte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl mit einem leichten Augenzwinkern und ergänzte dann: „Wir haben zuhause sicher den Anspruch, um die drei Punkte bei uns zu behalten.“ Den kommenden Gegner schätzte der Fachmann als richtig gut ein. „Sie haben gute Einzelkicker und haben auch eine ähnliche Spielanlage wie wir. Dennoch: Wer in Markt Allhau besteht, kann auch gegen die Stegersbacher etwas holen“, so Sitzwohl, dessen Elf beim 1:1 in Waldstadion auf gleich zwei Stammkräfte verzichten musste. So fehlten Julian Resch privat verhindert und Franz-Peter Wagner war noch angeschlagen. Beide könnten für den Samstag fit werden. Auch bei den Stegersbacher Gäste sieht es personell sehr gut aus. So wurde Oliver Poandl beim 3:1-Heimsieg gegen Eberau zwar vorsichtshalber ausgewechselt, aber der Flügelflitzer sollte rechtzeitig fit werden. So steht einem Top-Spiel eigentlich nichts mehr im Wege. Das sah auch SVS-Assistent Manfred Petrus so: „Die Art, wie Jennersdorf Fußball spielen will, ähnelt unserer schon sehr. Sie haben aber auch ein richtig gutes Team.“ Sehr zufrieden war Petrus auch mit dem Auftritt beim letzten Heimsieg. „Das war eine unsere besten Leistungen im Herbst. Aktuell sieht es wirklich nicht schlecht aus.“

Der Jungpapa ist wieder mit dabei. Julian Resch, der am vergangenen Freitag Vater einer Tocher wurde, wird am Samstag wieder für den UFC Jennersdorf auflaufen. Foto: BVZ