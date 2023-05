2. Liga Süd-Titelkampf: Krönung oder neue Hoffnung?

SPG EDELSERPENTIN - JENNERSDORF; FREITAG, 19.30 UHR. Da brennt nichts mehr an: Mit dieser Meinung über die SpG Edelserpentin steht man im 2. Liga-Alltag nicht mehr alleine da. Diese tolle Ausgangslage erspielte sich die Elf von Trainer Michael Horvath in den letzten Wochen und nun muss man nur noch durch das Tor zur Burgenlandliga gehen. Zwei Siege aus fünf Spielen braucht es für Kevin Strohmeyer, Nico Benkö und Kollegen noch, ehe die 2018 aus dem SV Stuben und dem SV Bernstein zusammengelegte Spielgemeinschaft erstmals die burgenländische Landesliga beehren wird. Und geht man nach den aktuellen Leistungen, dürfte das fast nur noch Formsache sein. Fast, denn es warten noch einige Prüfungen, die die Landesliga-Tauglichkeiten dann auch unter Beweis stellen sollen. Dabei beginnt man zuhause gegen Jennersdorf, ehe es noch gegen Mühlgraben, Neuberg, Jabing und Rotenturm geht. Deshalb warnt Obmann Konrad Renner vor voreiliger Feierstimmung, wobei der Langzeit-Funktionär aber auch weiß, dass schon vieles negativ zusammenkommen müsste, um den Aufstieg noch zu verhindern. Dabei blickte Renner schon auf Jennersdorf und meinte dazu: „Wenn wir diese Partie auch noch drüberbringen, dann schaut es richtig gut aus.“ Schmunzelnd fügte er an: „Es sieht aber auch jetzt schon ganz gut aus.“ Beim schärfsten Verfolger aus Jennersdorf würde man die Liga gerne um eine weitere Woche spannend machen. Dass man wirklich noch einmal ran rückt, wird eine Herkulesaufgabe. Der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl dazu: „Wir wollen ungeschlagen bleiben, auch wenn wir auf das stärkste Team der Liga treffen.“

Foto: BVZ, BVZ