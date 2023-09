Beim Aufsteiger gibt es ein Top-Duell zur „Prime Time“

Gemeinde Tobaj – Jennersdorf; Samstag, 18.30 Uhr. Langsam aber sicher geht es in der 2. Liga Süd-Meisterschaft in die Vollen. Am kommenden Wochenende steigt schon die siebente Runde der Saison 2023/24 und die fußballerische Spreu trennt sich vom Weizen. Angesichts der generellen Ausgeglichenheit in dieser Liga sind die drei Punkte Vorsprung des Tabellenersten aus Jennersdorf schon ein echtes Ausrufezeichen. Die Elf von Saso Kupcic verlor nur seinen Auftakt in Rotenturm mit 3:4 und gewann zuletzt fünfmal in Serie. Auch im Bezirkshauptstädte-Duell mit dem SV Güssing hatte man beim späteren 4:0 keine wirklichen Probleme. „Die Güssinger wollten mitspielen, hatten dann über 90 Minuten keine echte Chance“, sagte Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl und ergänzte: „Letztendlich hätte es sicher höher ausgehen können, wenn wir gewisse Situationen besser fertig gespielt hätten.“ Ein „Zuckerl“ durfte der UFC-Tross dann aber auch noch feiern, denn die Führung fiel nach einem toll ausgedachten Freistoß-Trick. Sitzwohl: „Das freut mich besonders, denn das haben die Spieler und der Coach über die ganze letzte Woche einstudiert. Echt super, wenn so etwas dann auch im Spiel funktioniert.“ Es läuft beim Traditionsverein und nun würde man auch gerne von der Gemeinde Tobaj Punkte entführen. Man kennt sich aus dem Vorjahr, denn in der zweiten BFV-Cuprunde traf man damals schon aufeinander und die Jennersdorfer setzten sich als damals höherklassiger Verein erst im Elfmeterschießen durch. „Wir reisen sicher mit breiter Brust an, auch wenn wir natürlich gewarnt sind“, so Sitzwohl, der anfügte: „Das wird eine richtig geile Aufgabe.“ Personell sollten die UFC-Mannen komplett sein.

Anders als die Hausherren, bei denen Top-Stürmer Lukas Spirk nach einer Horrorverletzung mit Kreuzbandriss und Knorpelschaden in der Vorwoche operiert wurde. „Es ist alles bestens gelaufen“, berichtete er der BVZ, um nun Stück für Stück in den Reha-Prozess einzutauchen. Und dennoch war er bei der 0:2-Niederlage seiner Tobajer beim Ex-Klub aus Eberau schon wieder live dabei. Spirk dazu: „Das war eigentlich eine klassische 0:0-Partie, die wir nicht verlieren hätten müssen.“ So blieb es bei bis dato neun Zählern und klar ist, dass „Spirki“ ganz vorne extrem fehlt. Man muss diesen Ausfall als Gruppe auffangen, auch wenn Jennersdorf ein echt harter Brocken wird. Spirk dazu: „Für mich der größte Favorit auf den Titel. Die sind sehr, sehr gut und spielen auch noch gepflegten und schönen Fußball.“