Das Großpetersdorfer Derby-Quintett

GROSSPETERSDORF - NEUBERG; FREITAG, 19.30 UHR. Nach seiner 2. Liga-Rückkehr im letzten Sommer spielt der SV Großpetersdorf eine super Saison. Rang fünf belegt das und Mannschaft und Vereinsführung haben noch ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen Zweiter werden“, sagte Obmann Harald Schneller dazu. Drei Punkte fehlen dabei auf Jennersdorf, aber die SVG-Chance lebt. In den letzten fünf Runden hat man nämlich noch fünf Derbys, die man gerne positiv für sich bestreiten will. Am Freitag wartet nun Neuberg, ehe dann Jabing, Rotenturm, Eberau und Rechnitz den Abschluss bilden. Schneller: „Neuberg hat über den Winter viele richtige Entscheidungen getroffen, aber wir wollen nun das Maximale herausholen. Ich hoffe auf schönes Wetter und ein volles Haus.“

Foto: BVZ, BVZ