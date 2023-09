Erneutes Treffen in Großpetersdorf

Großpetersdorf – Eberau; Freitag, 19.30 Uhr. Flutlicht an, heißt es am Freitag an gleich vier 2. Liga Süd-Standorten wird der Abend-Termin wahrgenommen. Eines der Spiele ist dabei das Nachbarschaftstreffen zwischen dem SV Großpetersdorf und dem SV Eberau. Erst vor etwas mehr als einer Woche kreuzte man im BFV-Cup-Zweitrundenspiel die Klingen und nun geht es erneut gegeneinander. Im Pokal hatten beim 2:0 damals die Großpetersdorfer die Oberhand – und jetzt? „Der Cup war für uns nur Draufgabe“, sagte SVG-Obmann Harald Schneller und ergänzte: „Dieses Spiel wird eine tolle Geschichte und wir freuen uns schon sehr darauf.“ Nach zwei Siegen in Folge tut man das auch bei der SVE-Elf von Christoph Herics. Dort meinte Sektionsleiter Andi Gutleben: „Das Cup-Duell war ausgeglichen und das erwarte ich nun auch.“

Tabelle. Foto: BVZ