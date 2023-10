Großer Derby-Tag beim SV Mühlgraben

Mühlgraben – Jennersdorf; Samstag, 14.30 Uhr. Es ist erst ein knappes halbes Jahr her, als der SV Mühlgraben zum letzten Mal zum Derby gegen den UFC Jennersdorf lud. Damals war es noch ein absolutes Spitzenspiel, sechs Monate später hat sich die Ausgangslage doch geändert. Der SVM ist nach einigen Sommer-Abgängen im unteren Tabellendrittel mit dabei – die UFC-Elf von Saso Kupcic führt indes die Tabelle an und wies erst am letzten Wochenende auch den SV Stegersbach in die Schranken. „Unabhängig von der Tabellensituation wissen wir, dass uns in Mühlgraben ein harter Brocken erwartet. Es ist für beide Teams das Derby schlechthin und wir haben uns dort noch nie leicht getan“, so Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl und ergänzte: „Wir werden zum Stegersbach-Spiel sicher eine gewisse Leistungssteigerung benötigen.“

Die braucht es natürlich auch bei den Hausherren, die zwar generell nicht wirklich schlecht auftreten, aber insgesamt zu wenig punkten. „Wir wollen ihnen sicher Paroli bieten, auch wenn wir wissen, dass da ein starker und top-motivierter Gegner auf uns zukommt“, sagte SVM-Sektionsleiter Florian Jud.

Personell stand bei den Hausherren hinter Maxi Glanz ein Fragezeichen, während den Gästen Julian Resch sicher fehlt. Bei Innenverteidiger Christoph Knaus hoffte man indes auf einen Einsatz.