Jennersdorfer Lust auf den Nachbarn

St. Martin – Jennersdorf; Samstag, 16 Uhr. Mit einer tollen Bilanz fand der UFC aus Jennersdorf aus den 2. Liga-Startlöchern. Nach acht Spielen führt man mit sechs Siegen und zwei Niederlagen gemeinsam mit dem SV Stegersbach die Tabelle an. Dabei wurde über den den Sommer eigentlich an nur wenigen Stellschrauben gedreht, aber die Zugänge rund um Tadej Cuk und Franz-Peter Wagner passen richtig gut in die Mannschaft von Trainer Saso Kupcic und ergänzen die teils noch junge Elf. So kann man nun mit gutem Gefühl zum ersten von gleich einigen UFC-Derbys in dieser Saison fahren. Es geht nach St. Martin, die der Bezirkshauptstadt geografisch am nächsten liegen. „Wir wissen, was uns dort erwartet“, sagte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl und ergänzte: „Wir dürfen sie nicht unterschätzen, aber das wissen wir noch von vergangenen Spielen. Ziel ist dennoch, mit drei Punkten heimzufahren.“

Beim ASV St. Martin freute man sich auf das Derby. Auch wenn die letzten Spiele nicht unbedingt positiv verliefen, ist dieses Nachbarschaftstreffen etwas Spezielles. Obmann Edwin Janosch: „Die Jennersdorfer sind natürlich gut, ansonsten wären sie nicht Tabellenführer, aber für unsere Burschen braucht es bei diesem Derby keine Extra-Motivation.“ Weiters positiv aus ASV-Sicht: Einige zuletzt angeschlagene Kicker dürften wieder in den Kader zurückkehren.