Rechnitzer sind „wie das Wetter“

RECHNITZ – SCHLAINING; SAMSTAG, 19 UHR. Sehr viele Vereine der jeweiligen Klassen müssen sich derzeit mit Eventualitäten herumschlagen. Auch zwei Runden vor Saisonende ist die Abstiegsfrage aufgrund der Regionalliga Ost, die dann die weitere Anzahl bestimmt, nicht zur Gänze geklärt. So gilt auch in Schlaining die Devise: Die letzten Spiele gewinnen und alles unternehmen, um noch das Bestmögliche herauszuholen. Das wäre im ASK-Fall der 14. Platz. „Zumindest den wollen wir halten“, sagte Sektionsleiter Ernst Simon vor dem Nachbarschaftsduell mit Rechnitz, um anzufügen: „Die sind aber wie das Wetter und man kann sie schwer einschätzen.“ Man muss die defensiven Fehler abstellen und konsequenter in der Chancenverwertung sein. Simon: „Spaß macht die ganze Sache mit der generellen Unklarheit aber nicht mehr wirklich.“

Foto: BVZ