SV Güssing: Chance auf die Trendwende

Güssing – St. Martin; Samstag, 15.30 Uhr. Der SV Güssing lebt sportlich noch! Nach dem knappen, aber nicht unverdienten 1:0-Auswärtssieg in Großpetersdorf konnten die Mannen rund um Roman Rasser und Kollegen endlich einmal durchatmen. Man hielt zum einen den Anschluss nach oben und belohnte sich zum anderen für zuletzt ansprechende Leistungen. „Defensiv war unsere Vorstellung erneut tadellos und wenn man bedenkt, dass nur drei Spieler älter als 21 Jahre waren, konnte sich das echt sehen lassen“, sagte Assistent Jakob Burits, dessen Truppe am Samstagnachmittag nun eine Möglichkeit auf die nächsten Punkte hat. Der Vorletzte aus St. Martin gastiert in der Burgstadt und der GSV könnte den ASV sogar überholen. Burits: „Das wäre wahnsinnig wichtig und vielleicht auch der endgültige Startschuss für einen positiven Hinrunden-Abschluss. Wir wissen aber, dass das schwer wird.“

Bei den St. Martinern sagte Obmann Edwin Janosch zum Auswärtsspiel: „Es wird ein entscheidendes Spiel für uns. Ich hoffe, dass einige zuletzt fehlende Spieler wieder fit werden und wir dann zumindest punkten.“