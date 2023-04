SV Heiligenbrunn um die allerletzte Chance

Werbung

OLBENDORF - HEILIGENBRUNN; SAMSTAG, 16.30 UHR. Verkürzt der SV Heiligenbrunn die aktuell schier uneinholbaren acht Zähler Rückstand mit einem Auswärtssieg in Olbendorf auf derer fünf? Dann wäre die Elf von Matthias Kedl wieder mit dabei im 2. Liga-Abstiegskampf. Klar ist aber, dass ein Sieg beim SVO nicht einfach wird. Vor allem die personelle Situation ist mit zwei Gesperrten schwierig. So sahen beim 2:2 gegen Großpetersdorf Boris Vurusic und Admir Vikic Rot und werden sicher fehlen. „Es ist unsere wirklich allerletzte Chance“, meinte auch Heiligenbrunns Sportlicher Leiter Thomas Kedl und schoss nach: „Wir werden zumindest alles geben und dann sehen, was am Ende rauskommt.“ Neben den beiden gesperrten Legionären fällt auch Tomislav Kuhar fix aus.