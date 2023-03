SV Heiligenkreuz sucht nach seiner Leichtigkeit

Werbung

Das hatte man sich das rund ums Heiligenkreuzer Waldstadion anders vorgestellt: Mit bis dato zwei Punkten aus drei Spielen kam die Elf von Leon Imre noch nicht in die Gänge. Passiert ist dabei im engen 2. Liga-Mittelfeld noch nichts, sofern man alsbald konstant punktet. Am besten schon am Sonntag, ab 15.30 Uhr, gegen Großpetersdorf. „Für uns wäre ein voller Erfolg ungemein wichtig“, sagte Heiligenkreuz‘ Sportlicher Leiter Markus Jost und schoss nach: „Auch um oben dabeizubleiben.“ Dabei meinte der Verantwortliche weiter: „Offensiv ist das aktuell leider zu wenig.“ Anders die Lage beim SVG-Aufsteiger, der gut startete und laut Obmann noch etwas gutzumachen hat. „Mit ihnen haben wir aus dem Herbst noch eine Rechnung offen. Damals wurden wir unter Wert geschlagen. Das wollen wir wettmachen.“