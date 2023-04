SV Kukmirn mit der Entscheidung im Derby?

Werbung

KUKMIRN - HEILIGENKREUZ; SAMSTAG, 16.30 UHR. Selbst konnte der Aufsteiger aus Kukmirn am Wochenende nicht beim 2. Liga-Spitzenreiter von der SpG Edelserpentin um Punkte kämpfen. Er war aber dennoch irgendwie ein Gewinner, denn das 0:0-Remis zwischen Olbendorf und Heiligenbrunn wurde auch im SVK-Lager positiv bewertet. „Das war sicher nicht so schlecht“, schmunzelte auch der Sportliche Leiter Wolfgang Zach, der in Sachen Klassenerhalt weiter optimistisch ist: „Schlecht schaut es nicht aus.“ Schon gegen „Nachbar“ Heiligenkreuz könnte man den Sack nun zumachen. Zach weiter: „Es ist sicher keine einfache Partie, aber drin ist für uns allemal etwas.“ Fehlen wird aufseiten der Hausherren Rechtsverteidiger Matthias Tanczos. Der Rest sollte mit an Bord sein.