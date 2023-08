SV Mühlgraben: Alles wie immer?

Stegersbach – Mühlgraben; Freitag, 19.30 Uhr. So ganz ist der SV Mühlgraben in der neuen Saison noch nicht angekommen. Vier Punkte stehen bei der Elf von Branko Ladevic auf der Habenseite und die beiden folgenden Auswärtsspiele in Stegersbach und dann in Grafenschachen haben es durchaus in sich. „Mit drei Punkten könnten wir da schon leben“, sagte Sektionsleiter Florian Jud, der aufgrund der bisherigen Punkte-Ausbeute nicht unruhig wird: „Wir hatten über den Sommer einige Umstellungen und auch das Konzept unseres neuen Trainers braucht noch etwas Zeit. Das wird nach und nach schon greifen. Wir glauben aber daran, dass es bald zu laufen beginnt.“ Gerne erinnert man sich dabei an die vorjährige Saison zurück. Jud dazu: „Auch da hatten wir nach vier Spielen vier Punkte.“

Tabelle Foto: BVZ