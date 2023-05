SV Neuberg ist das Team der Stunde

NEUBERG - RECHNITZ; FREITAG, 19.30 UHR. „Das tut gut“, sagte der langjährige Neuberg-Obmann Martin Konrad zum Siegeszug seiner Elf. Bis zur Winterpause noch mit (kleineren) Abstiegssorgen, reichten zwei Kaderveränderungen, um sich tabellarisch in anderen Sphären festzusetzen. In den letzten sechs Saisonspielen will man diesen Lauf nun fortsetzen und die Liga-Spitze noch etwas unter Druck setzen. Dafür braucht es am morgigen Freitag, ab 19.30 Uhr, einen Heimsieg gegen die starken Rechnitzer. Die waren in den letzten Jahren aber kein wirklicher Lieblingsgegner. Konrad mit einem Augenzwinkern: „Mit denen haben wir noch einige Rechnungen offen, aber die haben auch eine sehr gute Truppe. Wir brauchen zuhause eine gescheite Leistung.“

Foto: BVZ, BVZ