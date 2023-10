SV Neuberg lädt am Sonntag zum Derby

Neuberg – Güssing; Sonntag, 15.30 Uhr. Elf Punkte beträgt der Rückstand des SV Neuberg auf den Tabellenführer vom UFC Jennersdorf. Nach der 0:2-Niederlage in der südlichsten Bezirkshauptstadt dürften etwaige Neuberger Titelträume doch schon ausgeträumt sein. Vor allem die Personalsituation, die sich nahezu wöchentlich verändert, verhinderte bis dato einen etwaigen SVN-Lauf und so steht man auch im tabellarischen Niemandsland. „Es ist ein Wahnsinn“, sagte auch Obmann Martin Konrad und ergänzte: „Wir müssen ständig unsere erste Elf umbauen.“ Gegen die zuletzt zweimal siegreichen Güssinger wollen Nico Plank und Kollegen nun zurück in die Spur. Dabei tritt man zu einem für die Neuberger ungewohnten Termin an. Konrad: „Eine Partie wollten wir an einem Sonntag spielen. Klar ist, dass die Begegnung sicher eine schwere wird.“

Bei den Gästen freute man sich schon auf das Duell. Zum einen, weil man zuletzt mit zwei Siegen in Folge richtig in Fahrt kam und zum anderen könnte man die Neuberger bei einem etwaigen Sieg sogar punktemäßig einholen. Assistent Jakob Burits dazu: „Ich kann sie nur sehr schwer einschätzen, aber wir wollen den Schwung mitnehmen.“