SV Olbendorf: Mit Glück ins Glück

Olbendorf – Stegersbach; Samstag, 16.30 Uhr. Einen überraschenden, dafür aber umso schöneren Erfolg feierte die Olbendorfer Sportfamilie mit dem 2:1 beim Liga-Top-Team aus Markt Allhau. „Ich habe in meinem Leben schon viele Spiele gesehen, aber das war eine meiner absoluten Top-Partien“, sagte SVO-Sektionsleiter Diemtar Graf und ergänzte: „Natürlich war auch ein bisschen Glück dabei, aber so ist das im Fußball dann eben.“ Mit nun sechs Zählern kam die Elf von Michael Heidegger solide aus den Startlöchern. Einzig zuhause will es (noch) nicht klappen. Nun gastiert mit dem Nachbarn aus Stegersbach eine weitere Spitzenmannschaft in Olbendorf. Graf: „Die haben sehr gute Einzelkicker und eine sehr starke Mannschaft. Uns ist zudem klar, dass wir so eine Leistung wie in Allhau nicht ständig abrufen können. Schön wäre es aber schon, wenn wir nun auch zuhause eine ähnliche Vorstellung abliefern könnten.“

Tabelle Foto: BVZ