SV Stegersbach: Dranbleiben als Ziel

Stegersbach – Großpetersdorf; Freitag, 19.30 Uhr. Ein letztes Mal noch: Während der SV Großpetersdorf am Freitagabend mit dem Auswärtsspiel in Stegersbach in die wohlverdiente Winterpause gehen wird, tritt der ehemalige Regionalligist aus Stegersbach letztmals 2023 vor seinem heimischen Publikum an. Danach steht noch das Spitzen- und Nachtragsspiel bei der Gemeinde Tobaj an und man würde den Rückstand auf Jennersdorf gerne so klein wie möglich halten. Dafür braucht es für die Elf von Joachim Poandl aber einen Heimsieg gegen Großpetersdorf. „Die haben eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft, die dazu sehr kampfkräftig ist“, sagte SVS-Assistent Manfred Petrus und ergänzte: „Wir wollen unser letztes Heimspiel aber noch positiv beenden.“

Das würde auch die SVG-Elf von Andi Konrad gerne. Die Hinrunde lief nicht nach Wunsch und so könnte über den Winter auch innerhalb des Kaders etwas passieren. Davor hofft man aber noch auf Zählbares, auch wenn man weiß, dass das ein schwieriges Unterfangen wird. Obmann Harald Schneller: „Wir werden uns nach der Allhau-Pleite in dieser Woche konsolidieren und wollen zumindest nicht verlieren.“ Personell fehlt den Gästen neben Bendegüz Nagy auch der gesperrte Thomas Tiefengraber sicher. Die Hausherren treten indes wohl in Bestbesetzung an.