UFC Markt Allhau: Da war ja etwas

Güssing – Markt Allhau; Samstag, 15 Uhr. Viel hatte man sich in Markt Allhau für die heurige 2. Liga Süd-Saison vorgenommen und in der Frühphase der neuen Spielzeit sah es auch gut aus. Dann kam der September und mit diesem auch einige unnötige Umfaller. So rangiert die Elf von Florian Hotwagner aktuell im Tabellenmittelfeld und hat zehn Punkte Rückstand auf die Spitze. „Wirklich zufrieden können wir nicht sein, auch wenn die letzten beiden Spiele wieder besser waren“, meinte Pressesprecher Ewald Musser. Nun will man in den letzten vier Partien noch einige Siege feiern. Dabei beginnt es ausgerechnet dort, wo man im Sommer einen sportlich herben Rückschlag erlitt. In Güssing stieg man nach sieben Landesliga-Jahren wieder ab. Musser: „Wir haben dort etwas gutzumachen. Alles andere als ein Sieg wäre für uns auch eine echte Enttäuschung.“

Bei den Güssinger Hausherren war Assistent Jakob Burits voll des Lobes für den kommenden Gegner: „Ich habe sie zuletzt zweimal beobachtet und sie sind für mich das beste Team der 2. Liga. Das wird für uns eine ganz, ganz schwere Aufgabe.“