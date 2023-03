Wechsel an der 2. Liga Süd-Spitze: SpG Edelserpentin nun vorne!

Werbung

SPG EDELSERPENTIN - RECHNITZ 4:0. Die SpG-Elf von Cheftrainer Michael Horvath ist zurück am Platz der 2. Liga Süd-Sonne! Dank einer starken Vorstellung holte man sich Platz eins von Grafenschachen zurück. Dabei war alles für ein Schlagerspiel angerichtet, einzig die Rechnitzer Gäste konnten nicht ganz ihr schon gezeigtes Niveau abrufen. So war die Begegnung zu Beginn noch auf Augenhöhe, ehe das Geschehen nach und nach immer mehr in Richtung Hausherren-Seite kippte und David Jakab die Heimischen kurz vor der Pause per Freistoß in Führung brachte. Mit einem Doppelschlag kurz nach Seitenwechsel war die Partie vorentschieden – Michel Simon besiegelte spät den Endstand. „Das war von uns ein guter Auftritt“, lobte SpG-Obmann Konrad Renner und fand generelle Zustimmung bei Rechnitz-Oberhaupt Harald Füzi: „Vielleicht fiel es um ein oder zwei Tore zu hoch aus, aber sie waren richtig stark.“

STATISTIK:

SPG EDELSERPENTIN - SV SPEEDARENA RECHNITZ 4:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (42.) Jakab, 2:0 (50.) Angyan, 3:0 (53.) Jakab, 4:0 (81.) Simon.

Reserve: 4:4 (Edmond Mucolli, Valentin Horvath, Dominik Baumgartner, Henrik Farkas; David Habetler, Karoly, Preinsperger, Vidovic).

SR: Sahin (E: kein Kommentar/R: sehr gut).- Stuben, 100.

SpG Edelserpentin: Malits; Zupanko, Prahic, Muji, Benkö (82. Laschober); Simon, Jakab (70. Pusztai), Csencsics, Angyan (65. Rozmaric), Adorjan (82. Edmond Mucolli), Endrit Mucolli.

Rechnitz: Cividino; Resetar, Bolla, Nimac, Pfahnl; Simon (59. Werderitsch), Valkovszki, Langer, Szanto (71. Preinsperger); Gollerits, Pergel.

OLBENDORF - GROSSPETERSDORF 1:1. Der Großpetersdorfer Aufsteiger startete mit vier Zählern richtig gut ins neue Jahr. Dabei war der Punkt im (kleinen) Derby gegen Olbendorf laut SVG-Obmann Harald Schneller auch nicht unverdient. „Das X nehmen wir mit. Die erste Halbzeit gehörte ihnen, die zweite dann uns.“ Auch im SVO-Lager konnte man dem Gezeigten vieles abgewinnen, haderte aber mit dem Ausgleich, der laut Sportlichem Leiter Ronald Jallitsch aus schwer verdächtiger Abseitsposition gefallen sein soll. „Ich habe mehrere Leute gefragt und alle meinten, dass er mindestens zwei Meter vorne war. Wenn man hinten dabei ist, bekommt man so ein Gegentor.“

STATISTIK:

SV OLBENDORF - SV OK-ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Batori-Toth, 1:1 (67.) Nagy.

Reserve: 2:8 (Werderits, Ibrovic; Jani 4, Appenzeller, Kropf, Müllner, Sagmeister).

SR: Fercher (O: schwach/G: sehr gut).- Olbendorf, 200.

Olbendorf: Halilovic; Handel Mazetti (77. Plank), Trenker, Faszl, Radostits, Heschl (83. Haadl); Nebl, Glatz (69. Holper); Hitrec (46. Tuider); Batori-Toth, Cakarun.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Krenn, Tiba, Schmalzer (87. Matthias Hetyei); Nagy, Stefan Hetyei (86. Appenzeller), Gabriel (77. Jani), Hötschl; Wurglits, Füleki (77. Matthias Resner).

GRAFENSCHACHEN - NEUBERG 0:1. Die Grafenschachener Herbstmeister kommen noch nicht auf Touren. Man verlor den Auftakt in Mühlgraben mit 2:5 und musste am Sonntag auch dem SV Neuberg den Vortritt lassen. Vor allem nach der Pause vergab man aber einige Hochkaräter, was einen Punktgewinn verhinderte. „Vermutlich hätten wir noch eine Stunde spielen können und nicht getroffen“, haderte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer und ergänzte: „Der Schiri ließ zu viel durchgehen. Von den Neubergern waren da einige rüde Attacken dabei.“ Anders als die Hausherren kam der SVN-Tross perfekt aus den Startlöchern und sechs Punkte sind der Lohn. SVN-Obmann Martin Konrad: „Vor der Pause waren wir sehr gut, ehe es ein offener Schlagabtausch wurde. Für uns ein optimaler Start.“

STATISTIK:

SC GRAFENSCHACHEN - SV MARSCH NEUBERG 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (39.) Golubar.

Reserve: 4:5 (Schützenhofer, Wappel, Giefing 2; Mayer, Pelzmann, Sandro Knor, Georg Konrad).

SR: Faruk Sevik (G: durchschnitt/N: gut).- Grafenschachen, 200.

Grafenschachen: Buchegger; Rudolf, Zankl, Luif, Lang, Pimperl; Jörg Thier (68. Loidl), Binder (46. Jahrmann); Strobl (81. Wappel), Nico Halwachs, Hart.

Neuberg: Sebastian Kracher; Maikisch, Draguljic, Niklas Konrad, Paul; Golubar, Radakovits (25. Gruber), Vikario; Csencsits, Hajdic, Krenn (77. Nico Knor).

HEILIGENBRUNN - JABING 1:1. Wenigstens gepunktet: So ordnete man beim ASK Jabing die Lage nach dem 1:1 in Heiligenbrunn ein. Der Elf von Marc Seper gehen schön langsam die Spieler aus und so war man froh, einen direkten Konkurrenten auf Distanz gehalten zu haben. In den ersten 45 Minuten diktierten die Hausherren, die ihrerseits aber wieder einmal zu viel liegen ließen. Kurz nach der Pause traf dann Manuel Marcec per Elfer zur Führung, ehe Benji Hupfer keine sechs Minuten später schon ausglich. „Dieses Gegentor bekamen wir wieder aus dem Nichts“, haderte Heiligenbrunns Sportlicher Leiter Thomas Kedl, dessen Elf dann nicht mehr zusetzen konnte. Jabing-Trainer Seper dazu: „Wir müssen um jeden Punkt kämpfen und es bleibt für uns sehr schwer. Die zweite Halbzeit war von unserer Seite aber gut.“

STATISTIK:

SV HEILIGENBRUNN - ASK AUTOMOBILE SIMON JABING 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (53., Elfmeter) Marcec, 1:1 (59.) Hupfer.

Reserve: 2:5 (Lekai, Dominik Stettner; Tauss 2, Wagner, Tomisser, Lorenz).

SR: Cvrljak (H: sehr gut/J: durchschnitt).- Heiligenbrunn, 120.

Heiligenbrunn: Hamr; Szabo, Marcel Stettner, Gröller, Nemeth; Vikic, Marcec; Pal (76. Jost), Humar, Adamic; Vurusic.

Jabing: Lalic; Pulay, Hupfer, Schreiner, Graf; Valika, Farkas, Strobl, Benjamin Bogad (87. Sagmeister), Doppler; Gergo.

HEILIGENKREUZ - EBERAU 1:1. Das extrem enge Mittelfeld-Treiben in der 2. Liga Süd zeigte sich in diesem Spiel quasi perfekt. Fast schon folgerichtig, dass die Begegnung mit einer Punkteteilung endete, die dann auch nicht unverdient war. Die Hausherren taten sich offensiv zwar schwer, nutzten aber eine der wenigen Situationen durch Daniel Fekete zum Ausgleich. Davor traf Eberau-Kapitän Martin Bock zur Gäste-Führung, die dem zuletzt richtig starken SVE-Tross keine wirkliche Sicherheit gab. So konnten beide Teams mit dem Zähler leben. „Sie waren spielerisch besser, wir hielten gut dagegen“, erklärte Heiligenkreuz‘ Sportlicher Leiter Markus Jost und fand Zustimmung beim Eberauer Interimstrainer Andi Gutleben: „Sie waren sehr kompakt und wir nutzten unsere Chancen dann nicht konsequent genug. Ab und an ist es im Fußball dann eben so.“

STATISTIK:

SV HEILIGENKREUZ - SV WICA EBERAU 1:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (52.) Martin Bock, 1:1 (70.) Fekete.

Reserve: 2:2 (Windisch 2; Barilovits 2).

SR: Paukowits (H: gut/E: gut).- Waldstadion, 120.

Heiligenkreuz: Thaller; Fabsits (87. Merdian), Kardos, Neubauer, Poczak (77. Mirth); Köppel, Nyari (65. Gaal); Strobl, Cuk, Willgruber; Fekete.

Eberau: Levay; Georg Bock, Patrick Kraller, Bardics, Rambeck; Martin Bock (90. Horvath), Szvetits, Draxler, Vlasics; Abert, Skriba (72. Csencsits).

KUKMIRN - ROTENTURM 2:2. Rotenturm-Goalie David Hettlinger rettete der ASK-Elf von Mario Portschy beim Kukmirner Aufsteiger einen Punkt. Von Beginn weg entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Die Gäste gingen früh nach einem Abstauber von Fabian Puhr in Führung, um in weiterer Folge mehr und mehr ins Hintertreffen zu geraten. Mitschuld trug dabei auch der starke Wind, der einen kontrollierten Spielaufbau schwer möglich machte und die Bälle laut Portschy auch nur „hoch und weit“ hin- und herflogen. Der Trainer meinte weiter: „Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein.“ Das war man auch in Kukmirn, die mit vier Zählern aus zwei Spielen gut starteten. Der Sportliche Leiter Wolfgang Zach dazu: „Das ist ok und die vier Punkte sind nicht unwichtig.“

STATISTIK:

SV REDLOVE KUKMIRN - ASK KORKISCH ROTENTURM 2:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (11.) Puhr, 1:1 (68.) Gotzi, 2:1 (77.) Bleyer, 2:2 (85.) Burai.

Reserve: 3:2 (Svetits, Schabhüttl, Ernst; Kezseg 2).

SR: Martin Tatzber (K: gut/R: sehr gut).- Kukmirn, 120.

Kukmirn: Knar; Tanczos (83. Kappel), Matthias Scholz, Unger, Mayer; Smodis, Felix Heindl; Schnecker (74. Schreiner), Gotzi (86. Ruiß), Bleyer; Ivan Galic.

Rotenturm: Hettlinger; Zambo, Selimovic, Talaber, Gröller; Brindlinger (70. Pfeffer), Ungerböck, Horvath (77. Hassuneh), Puhr; Burai, Balogh (91. Hemmer).

STEGERSBACH - MÜHLGRABEN 0:1. Der SV Mühlgraben bleibt weiter im Flow und gewann dank eines späten Treffers von Christoph Fink auch im Stegersbacher Thermenstadion. So bleibt man ganz vorne mit dabei. Gut spielte man am letzten Freitag aber nicht wirklich, doch auch solche Duelle muss man gewinnen, wenn man von Großem träumt. „Ein Remis wäre gerecht gewesen“, gab SVM-Goalie Tahir Bilalic zu, um zu ergänzen: „Wir hatten das nötige Glück auf unserer Seite.“ Auch im SVS-Lager resümierte man ähnlich, erklärte Trainer Manfred Petrus: „Eigentlich eine klassische X-Partie, wobei das Niveau nach der Pause beidseitig überschaubar blieb.“

STATISTIK:

SV GOLF- & THERMENREGION STEGERSBACH - SV MÜHLGRABEN 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (88.) Fink.

Reserve: 7:8 (Eugen Strobl 3, Michael Strobl 2, Resch, Kirisits; Pfeifer 4, Wolf 3, Halb).

SR: Bukvic (S: kein Kommentar/M: sehr gut).- Thermenstadion, 130.

Stegersbach: Slukic; Oswald, Fritz, Kalamar, Mad; Faulend, Berzkovics; Heiter, Kienzl (62. Zsifkovits), Poandl; Vass.

Mühlgraben: Bilalic; Niederl, Dudajek, Vurcer, Kahr; Simon Kropf (82. Pfeifer/91. Glanz), Hutter, Matovina, Prem; Manuel Kropf (49. Stangl); Fink.

JENNERSDORF - SCHLAINING 5:2. Von neun auf vier: Diesen Sprung schaffte der UFC aus Jennersdorf mit dem klaren Heimsieg über Nachzügler Schlaining. Knapp 60 Minuten kickten die Hausherren auch richtig gut, um dann die defensiven Zügel etwas schleifen zu lassen und noch zwei Gegentore zu kassieren. „Das war dann wieder typisch Jennersdorf“, schmunzelte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl, um anzufügen: „Generell war es wichtig, mit zwei Siegen zu starten.“ In Schlaining fokussierte man sich zu Wochenbeginn schon auf das Duell mit Olbendorf. Die Niederlage in der südlichsten Bezirkshauptstadt war verdient – jetzt zählt es, erklärte auch Trainer Joachim Parapatits: „Wir machten leider viel zu viele Eigenfehler.“

STATISTIK:

UFC LUMITECH JENNERSDORF - ASK SCHLAINING 5:2 (3:0).- Torfolge: 1:0 (6.) Vajda, 2:0 (20.) Vajda, 3:0 (37.) Mrazek, 4:0 (56.) Herzenjak, 5:0 (61.) Resch, 5:1 (71.) Niklas Mikovits, 5:2 (87., Elfmeter) Petric.

Reserve: Nichtantreten Schlaining.

SR: Ceri (J: gut/S: gut).- Jennersdorf, 110.

Jennersdorf: Tschandl; Michael Wagner (66. Ehrenhofer), Bakanic, Müller, Matthias Wagner; Halb (59. Gumhold), Mrazek, Resch; Herzenjak, Vajda (71. Janosch), Boandl (59. Dunkl).

Schlaining: Bögöly; Bürger, Florian Glösl, Lukas Postmann (46. Stelzer); Putz; Nagy, Dzaferovic, Bencsics (74. Klemens Mikovits), Mamic; Petric, Felegyhazi (56. Niklas Mikovits).